Sulmona: Sbic s’interroga sul futuro di questa città

Sulmona, 20 febbraio- Ad oltre due settimane dalla crisi politica di palazzo San Francesco, scaturita dall’uscita dalla maggioranza di Avanti Sulmona e il ritiro dell’assessore Antonio Angelone, il sindaco Annamaria Casini non ha ancora spiegato alla città quale sarà il futuro della sua amministrazione. A parte qualche sporadica intervista rilasciata ad organi di stampa, il primo cittadino non si è preoccupata di coinvolgere il consiglio comunale, né formalmente, né informalmente, nella soluzione della crisi.

Oggi leggiamo sul Centro che il Pd sarebbe pronto a sostenere un governo di salute pubblica. Sbic non è contraria ad un’ipotesi che coinvolga l’intera città per evitare elezioni già a maggio, ma, nonostante il Carnevale alle porte, sarebbe utile che maschere e mascheramenti restassero fuori dagli affari del bene comune.

La soluzione ipotizzata di una nuova maggioranza con il Pd, non è infatti un governo di salute pubblica, ma un mascheramento dell’ennesimo accordo poco trasparente e molto trasversale siglato, tra l’altro, tra i grandi manovratori della politica cittadina: Andrea Gerosolimo e Bruno Di Masci. Dopo il “patto del branzino”, insomma, si rischia di assistere al “patto delle chiacchiere”, quelle di Carnevale e quelle che si continuano a fare sulla pelle della città.

Un governo di salute pubblica, riteniamo, presume un coinvolgimento vero e concreto di tutte le forze politiche e sociali della città, comprese quelle “extraparlamentari”, ovvero la Lega e il Movimento 5 Stelle, giusto per citare le più strutturate, oltre ovviamente a tutti i gruppi e movimenti politici rappresentati oggi in consiglio comunale.

E’ un patto che deve essere sincero, che deve proporre e indagare il sindaco in prima persona, che non può non passare per l’azzeramento della giunta e delle società partecipate, e che deve puntare innanzitutto a rimettere le ruote alla macchina amministrativa e cercare di affrontare le urgenze più impellenti (scuole, punto nascita, bretella ferroviaria) grazie al supporto di validi professionisti, scelti al di fuori delle appartenenze.

Se il sindaco, e non chi per lei, non è in grado di rimettere insieme i pezzi della città con questo spirito e questi metodi, è opportuno che lei stessa, in prima persona, si assuma la responsabilità del fallimento e suo e della sua maggioranza, e rassegni, questa volta definitivamente e senza ripensamenti, le dimissioni. (h. 15,00)