Sulmona: Sbic, salvare il punto nascita

Sulmona, 2 novembre– Secondo il parere del “Comitato percorso nascita nazionale” il Punto Nascita di Sulmona deve essere chiuso.Crediamo che il territorio, nel suo insieme, debba rispondere con fermezza e intelligenza, adottando tutte le iniziative utili alla sua salvaguardia. Sarà politicamente molto importante che il territorio parli con una sola voce e che, insieme, stabilisca le iniziative procedendo all’unisono. Noi però siamo molto preoccupati. Assistiamo per il momento solo a un pericoloso rimbalzo di responsabilità.

Responsabilità che oggi sono suddivise, per ambiti e competenze diverse tra la Regione Abruzzo, il Comune di Sulmona e l’attuale governo nazionale con i suoi rappresentanti locali.La Regione Abruzzo e l’Assessorato alle Aree Interne colpevoli di aver tenuto conto solo dei numeri e dell’aspetto economico, dimenticando e ignorando la complessità del problema, non ultima la fragilità del nostro territorio. Inizia così la nota di Sbic ( Sulmona bene in Comune)

L’Amministrazione Comunale di Sulmona, si legge ancora nel documento, che nella sua inconsistenza e dichiarato fallimento politico, fatica a tenere insieme persino le sue frazioni e, per le loro esigenze, a mettere in piedi uno straccio di provvedimento amministrativo.Un’ Amministrazione non ha creduto nemmeno nel progetto della “Casa parto”, snobbandolo quando SBIC lo ha presentato in CC ed evitando di sostenerlo presso la dirigenza ASL.

Un’iniziativa, questa della “Casa parto”, certamente non risolutiva per la sopravvivenza del Punto Nascita, ma sicuramente importante per dimostrare la volontà del territorio a percorrere una strada innovativa e alternativa su un tema sanitario cosi importante.Ancora siamo preoccupati perché questa Amministrazione non è stata in grado di spingere per un provvedimento regionale sull’ospedale di Primo livello. Dall’opposizione abbiamo sollecitato per ben nove lunghi mesi una delibera a correzione di quella sciagurata con la quale si accettava per Sulmona l’ospedale di base, delibera tardiva e mai realmente sostenuta.E qui prendano nota quelli come “Sulmona al Centro” che ci vogliono insegnare a fare opposizione.

In ultimo richiamiamo alle sue responsabilità l’attuale governo che ha in suo potere la reale capacita di risolvere il problema.Si lavori quindi all’unità degli intenti senza richiamare costantemente le ben note altrui responsabilità. E’ inutile e dannoso. Noi aspettiamo che il reale cambio d’indirizzo si manifesti attraverso una risposta chiara e inequivocabile, cosi come chiare sono state le promesse offerte ai cittadini in campagna elettorale. Ancora una volta tenendo a mente tutta la complessità che la questione contiene.(h. 13,00)