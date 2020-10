Sulmona: Sbic, bene la chiusura del centro storico, ma si puo’ fare di poiu0 e meglio

Sulmona,28 ottobre– Bene la chiusura del centro storico, la parte più qualificante della città, alle automobili, ma è necessario fare di più e meglio. Dov’è il progetto per rendere la città più accogliente? Dove sono le politiche per incentivare la residenza? Dov’è il progetto sulla viabilità che consenta alle attività in centro storico di poter continuare a lavorare? Dove sono gli interventi urbani adeguati e consapevoli della qualità degli spazi su cui intervengono? Dove sono le politiche per i parcheggi e quelle sui negozi di vicinato?

Sono ancora attuali queste richieste che abbiamo avanzato nello scorso luglio. Niente si è mosso. Ora arriva il termine, 31 Ottobre, della cosiddetta sperimentazione dell’Area Pedonale Urbana (APU). Già sappiamo che si andrà a tentoni perché quella che c’è stata non è stata una vera e propria sperimentazione, vista la vaghezza delle valutazioni da compiere a posteriori. Insomma, si sarebbe dovuto precisare e quantificare prima dell’inizio del percorso di quali dati si sarebbe dovuto tener conto alla sua conclusione. Ma ormai siamo abituati a questo pressapochismo senza costrutto e siamo anche abituati a non avere risposte. Questo dovrebbe però preoccupare tutti perché ne va della dialettica democratica e della costruzione del dibattito pubblico sempre più stentato. Noi l’abbiamo chiesto per quattro anni di organizzare il dibattito pubblico a partire da una indagine sul Centro Storico chiara e scientificamente fondata fatta in collaborazione con l’Università dell’Aquila, ma niente, si è preferita la politica dell’andare a tentoni.