Sulmona: sarà Gianfranco Di Piero il Candidato Sindaco per il centrosinistra

Sulmona, 26 luglio– In vista dell’imminente convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale , la Città di Sulmona arriva all’appuntamento elettorale in un contesto economico e sociale reso particolarmente grave da una preoccupante crisi economica , esasperato dalla pandemia ancora in atto e con un assetto politico ed amministrativo caratterizzato dalla sostanziale inadeguatezza della classe dirigente che in questi anni ha governato la Città.

Si palesano impressionanti e tali da ingenerare una diffusa e crescente preoccupazione i segnali della crisi che quotidianamente è dato cogliere in Città: dai negozi che chiudono i battenti, al passeggio nel centro storico progressivamente venuto meno, dal turismo che ha perso la sua forza vitale al rilevante numero di giovani e meno giovani alla spasmodica ricerca di un lavoro.

Di fronte a questo scenario, riteniamo non si possa rimanere indifferenti e che sia necessaria una decisa e marcata inversione di rotta poiché il declino non è ineluttabile ma, per contrastarlo, occorre realizzare un’alleanza tra forze politiche, realtà sociali, associazioni, cittadini che si caratterizzi con una proposta progettuale in grado di dare risposte chiare e risolutive alle tante criticità che attanagliano la Città e il suo territorio.

Una coalizione ed una proposta progettuale che siano in grado di riaffermare il valore ed il primato della politica contro la sua disgregazione, che ha portato, nel recente passato, all’affermazione di una classe dirigente priva di idee e contenuti.

Siamo del parere che la condizione in cui si dimena Sulmona debba spingere tutti ad uno sforzo maggiore di responsabilità ed impegno, che sappia infondere nella comunità il bisogno di tornare a dar corpo e visibilità alle buone idee, al fervore progettuale, alla buona prassi amministrativa, ai sentimenti genuini e spontanei di solidarietà e partecipazione e ad una carica ideale e morale che sia in grado di imprimere lo slancio necessario per invertire al più presto la congiuntura sfavorevole, allontanando da questa Città l’ombra e lo spettro di un pauroso, progressivo ed inesorabile crepuscolo.

La nostra coalizione scaturisce dall’incontro di sensibilità diversificate, che hanno trovato, attraverso un lungo, serrato e proficuo confronto, una significativa convergenza sulle iniziative da intraprendere.

Persegue l’obiettivo di costituire una vera e credibile alternativa agli infruttuosi modelli che hanno governato la Città nel corso degli ultimi anni, siano essi ispirati ad un infruttuoso civismo, siano essi espressione di soluzioni imposte dall’alto per rimediare alle conflittualità emerse in sede locale.

Sulla base di queste premesse, abbiamo ritenuto prioritario ed essenziale che l’insieme delle forze politiche, sociali , economiche e culturali che hanno convenuto sull’esigenza di impegnarsi in questo sforzo straordinario indichino non solo i punti più qualificanti di un’efficace strategia di sviluppo ma, soprattutto, scelgano un candidato sindaco competente ed esperto, stimato ed onesto, coraggioso ed in grado di stabilire un fecondo e costruttivo dialogo con il territorio e le istituzioni regionali e nazionali, con lo sguardo rivolto al futuro e che, con il prezioso ed irrinunciabile contributo di una squadra di governo altrettanto capace ed apprezzata, sia in grado di riavviare Sulmona sul sentiero dello sviluppo e della modernizzazione, facendola diventare la Città delle opportunità piuttosto che quella degli opportunismi.

La nostra agenda politica si apre con la scelta convinta di proporre al corpo elettorale la candidatura di Gianfranco Di Piero quale candidato alla carica di Sindaco e con l’appello ai cittadini, alle forze sociali ed imprenditoriali e alle tante entità culturali ed associative che compongono l’inesauribile e straordinario patrimonio civile della nostra Città, a fare fronte comune e a convergere sull’ azione politica e amministrativa da noi intrapresa.

Luciano Angelone: Azione

Attilio D’Andrea: Movimento 5 Stelle

Teresa Nannarone – Franco Casciani – Mimmo Di Benedetto: Partito Democratico

Fabio Pingue – Francesco Perrotta – Luigi D’Alessandro: “Sulmona Libera e Forte”

Maurizio Balassone -Catia Di Nisio – Maria Grazia Del Cimmuto – Cristiana Sardellone – Lola Di Stefano: Sulmona Bene in Comune”

Domenico Capaldo – Silverio Gatta: Sinistra Italiana

Maurizio Proietti : Associazione Italiana Studio Malattie da Elementi Tossici

Gabriele Gianni, già Sindaco di Anversa degli Abruzzi e militante Forza Italia