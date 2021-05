Sulmona: Salvatti (Lega)  su disponibilità pos al parcheggio “Santa Chiara”

Sulmona, 5 maggio Purtroppo ho constato che anche il parcheggio comunale di Sulmona “Santa Chiara” è sprovvisto degli strumenti per il pagamento elettronico come ad esempio il pos.Anche qui i pagamenti avvengono esclusivamente in contanti, sia le singole ore che gli abbonamenti mensili e annuali. Essendo obbligo di legge adeguarsi con i pagamenti elettronici, invito il Sindaco ad adoperarsi per modernizzare la città e i suoi servizi.Pago Pa è certamente una soluzione plausibile ma non è sufficiente, anche e soprattutto alla luce del fatto che per ogni transazione l’utente è costretto a pagare una commissione, come ad esempio accade per i buoni pasto della refezione scolastica che è di euro 2,00.Per questo non si comprende perché i servizi comunali non si possano dotare di un semplice pos per agevolare il personale dipendente e i cittadini. Lo scrive Roberta Salvati Capopgruppo Lega in Cibnsiglio comunale Sulmona