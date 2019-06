Sulmona: Salvati, subito la Conferenza dei  Capigruppo per l’emergenza abitativa

Sulmona, 19 giugno– Sull’emergenza abitativa che si trascina in città la Consigliera comunale Roberta Salvati, che già in passato si era occupata del caso ,è tornata ad interessarsi del problema che riguarda soprattutto la vicenda dei 64 alloggi e delle case parcheggio. In una nota inviata al Presidente del Comsiglio Comunale Katia Di Marzio, all’Assessore comunale Mauro Tirimacco,al Segretario comunale Nunzia Buccilli e ai Capigruppo consiliari ha richiesto la convocazione, con la massima urgenza, della Conferenza dei Capigruppo. “Sarà questa l’occasione- ha spegato Roberta Salvati- per capire quali sono le reali problematiche circa l’esigenza abitativa e le soluzioni prese in considerazione e/ o attuate. Sarà a mio avviso anche l’occasione per fare il punto della situazione sul patrimonio abitativo della città di Sulmona e sullo stesso regolamento “case”.Credo con fermezza che mai più di ora dobbiamo dare delle risposte ai cittadini, su questa situazione ormai non più tollerabile. Credo fermamente e confido nel supporto tecnico degli uffici sempre disponibili” (h. 13,45)