Sulmona: Salvati su fitti non riscossi dal Comune

Sulmona, 2 gennaio– Dopo le dichiarazioni riportate sulla stampa successive alla presentazione dell’interrogazione durante il consiglio comunale del 29 dicembre sul patrimonio immobiliare del Comune di Sulmona, ci sono delle precisazioni e considerazioni da fare. Innazitutto bisogna essere chiari verso i cittadini ed iniziare un discorso vero, leale verso la città. Tante e troppe le carenze, di controllo, che in questi anni ci sono state, ma sopratutto non si è lavorato affinché questo sistema fatto di omertà potesse scomparire per prediligere la trasparenza a beneficio dell’intera comunità.Da un analisi sommaria del documento che l’assessore ha rilasciato, le somme da recuperare sarebbero da attestarsi oltre i 600 mila euro, un vero schiaffo ai cittadini che pagano le tasse e vorrebbero dei servizi in più che mancano, perché a detta dell’amministrazione mancano sempre le risorse economiche. Una vera presa in giro considerato questi dati.Così in una nota Roberta Salvati Consigliera comunale della Lega

Ma andiamo per ordine;se io ho un immobile e decido di affittarlo e non mi viene pagato l’affitto sono certa che qualsiasi cittadino denunci l’accaduto pretendendo ciò che gli è dovuto.Il patrimonio comunale è proprietà di tutti i cittadini e un amministrazione seria e che si rispetti, deve tutelare e far valere i diritti dei cittadini di Sulmona.Parliamo di centinaia di migliaia di euro di affitti non riscossi negli anni varie tipologie di immobili, impianti sportivi, terreni ecc..

Soldi utili, prosegue Salva che devono essere destinati a politiche di reinvestimento, ad esempio , politiche del sociale, manutenzione ordinaria, straordinaria immobili, recupero di immobili non utilizzati ecc.. non è possibile che in cinque anni di amministrazione Casini ci troviamo ancora in queste condizioni.Insomma una situazione che grida allo scandalo e a cui bisogna porre rimedio, immediatamente , controllando in modo scrupoloso lo stato dell’immobile e dei contratti di affitto.

Sono troppe le volte che ci siamo sentiti dire non ci sono i soldi per le strade, non ci sono soldi per la manutenzione, per i parchi ecc.. con una buona gestione del patrimonio si possono risolvere tante di queste piccole e grandi criticità . Ma purtroppo il metodo di lavoro fatto di inerzia e inconcludenza protratto in questi anni mi indigna oltre che farmi sentire presa in giro da cittadino di Sulmona. Da amministratore però non posso tacere ed infatti invierò tutti i documenti alla corte dei conti. Il comune ha il dovere di ottimizzare il proprio patrimonio anche per fare cassa in un ottica di reinvestimento. 5 anni di soli annunci!!!!!Grazie Casini.