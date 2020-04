Sulmona: Salvati (Lega), stop alla Ztl e tributi locali

– “ Il gruppo Lega chiede di nuovo la sospensione dei tributi locali.Avevamo inoltrato, un mese fa, questa istanza a favore dei cittadini ma, come sempre avviene, dopo un primo momento di entusiasmo è passato tutto in cavalleria.Oggi aggiungo un’ulteriore richiesta:lo stop alla ZTL fino alla cessata emergenza. Mi fa specie come il sindaco non abbia pensato a questa soluzione, proprio lei che governa con il buon senso del padre di famiglia “così in una nota il consigliere comunalei della Lega Salvini Premier Sulmona sull’elevato numero di contravvenzioni da violazione ZTL in pieno centro storico “ chiamo in causa anche l’assessore al bilancio che ci assicurò la sospensione delle tasse locali ma, successivamente, è risultato impossibile avere un contatto telefonico con lui. Ci dica se dobbiamo inviargli una pec per avere una risposta, chiediamo inoltre all’assessore di convergere sul sindaco per lo stop alla ZTL ”