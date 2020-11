Sulmona: Salvati (Lega) appello per donare sangue

Sulmona, 18 novembre– “In un momento difficile come quello che stiamo vivendo la lotta al covid-19 ci deve unire anziché dividerci.Quindi va sostenuta qualsiasi attività utile per contrastare questo terribile virus e mi riferisco alla donazione di sangue e ancor di più di plasma iperimmune” Lo scrive oggi in una nota Roberta Salvati Consigliera comunale della Lega

.“C’è carenza di sangue e sento il dovere di invitare quante più persone a donare- aggiunge Salvati- così come spero che venga attivato il prima possibile il servizio per la donazione plasma iperimmune a Sulmona dato che anche la Regione Abruzzo è stata tra le prime regioni in Italia ad aver attivato la banca del plasma iperimmune, come ribadito pochi giorni fa dall’assessore Regionale alla Sanità Nicoletta Veri’.Il plasma iperimmune ha dato risultati incoraggianti nel contrasto alla malattia e chi ha potuto donare, sempre attenendosi ai protocolli sanitari, ha dimostrato grande generosità.La donazione di plasma come anche di sangue è un atto d’amore ma anche di responsabilità ed oggi più che mai ce n’è bisogno”.