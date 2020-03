Sulmona: Saca, dipendenti in smart working

Sulmona,31 marzo-Stiamo vivendo tutti un’esperienza nuova e difficile che ci fa preoccupare per la nostra salute, quella dei nostri affetti e per il nostro futuro. Una nuova sfida che, di fronte ad un nemico invisibile e pericoloso, ci ha imposto di cambiare il nostro modo di vivere. Nonostante ciò, tutte le donne e gli uomini di Saca sono determinati a continuare a considerare l’utente, e la sua soddisfazione, il loro principale obiettivo. Per questo motivo, per continuare a garantire agli utenti la qualità del servizio che si attendono e per tutelare la loro salute, collaboratori e dipendenti hanno riorganizzato le loro attività lavorando in regime di smart working, comunque pronti e flessibili per rispondere alle esigenze dell’utenza. Lo fa sapere la Saca spieigando che l’utente infatti può gestire tutte le sue forniture e relative necessità telefonicamente.

Il servizio telefonico è attivo nell’Ufficio di Sulmona:

lunedì-mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14

martedì e giovedì dalle 8 alle 17,30

tel. 0864.212171

Nell’Ufficio di Castel di Sangro:

martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30

tel/fax 0864.840563

mail: info@sacaservizi.com