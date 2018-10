Sulmona: sabato presentazione del libro su Leopoldo Dorrucci

Sulmona, 26 Ottobre– Sarà presentato a Sulmona sabato 27 ottobre 2018 a partire dalle ore 17:00, all’Auditorium San Panfilo presso il Centro Pastorale Diocesano sito in Viale Roosevelt, il libro realizzato da Ezio Mattiocco dal titolo Leopoldo Dorrucci una vita operosa. L’evento è organizzato dall’Università Sulmonese della Libera Età e dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria. Dopo i saluti da parte delle Autorità interverranno Walter Capezzali Presidente della Deputazione di Storia Patria degli Abruzzi, Domenico Taglieri Presidente della Società di scopo della Fondazione Carispaq, Lando Sciuba Presidente sede abruzzese fondazione Nazionale Giuseppe Capograssi; modererà il dibattito Fabio Valerio Maiorano storico e studioso di araldica e prorettore USLE. Il Rettore dell’Università Sulmonese della Libera Età è Ezio Mattiocco autore di innumerevoli pubblicazioni. La preziosa Università Sulmonese delle Libera Età, festeggia il quarto di secolo degli anni Accademici, il quale rappresenta il prezioso itinerario culturale nonché di iniziative editoriali di importanza fondamentale sia per la città di Sulmona, sia per l’intero territorio peligno. (h.9,30)

A.P.