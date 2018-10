Sulmona: rubano l’offertorio in chiesa e vengono arrestati dai Carabinieri

Sulmona,27 Ottobre– I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sulmona hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone D.N.S. 28enne e D.R.C. 43enne di Sulmona i quali nella giornata di ieri, dopo essere entrati nella chiesa Cristo Re di Sulmona, non di certo per motivi spirituali, hanno divelto dalla propria base l’offertorio portandolo via. I militari, grazie anche alle indicazioni fornite da alcuni passanti, hanno immediatamente rinvenuto l’offertorio, aperto e vuoto, nonché i due arrestati, che si allontanavano, peraltro con le mani vuote, atteso che i soldi erano stati prelevati dal parroco poco prima del furto. Quest’ultimi su disposizione dell’A.G. sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari. (h. 12,00)