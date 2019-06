Sulmona, riparte la Giostra

Sulmona, 30 giugno- Presentato a Sulmona, all’interno del cortile del palazzo della santissima annunziata, il palio della venticinquesima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona, che si svolgerà nei giorni di sabato ventisette e domenica ventotto luglio 2019. Presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, il presidente onorario della giostra cavalleresca Domenico Taglieri, il commissario reggente Maurizio Antonini, l’artista Cristina Balzarininata a Gallarate, ma residente a Sesto Calende in provincia di Varese, colei che ha realizzato il palio della venticinquesima edizione della giostra.

La serata è stata presentata e condotta da Fiorenza Quadraro. Per la prima volta, dopo venticinque anni, una donna realizza il palio che borghi e sestieri si contenderanno nelle sfide di piazza Maggiore. Cristina Balzarini è docente di pittura: vanta una carriera e curriculum illustri, avendo vinto numerosi premi e riconoscimenti. Molte le persone presenti in trepidante attesa che il palio venisse scoperto e presentato alla città. I capitani ed il popolo della giostra, come sempre presenti ad ogni evento, rappresentano il pilastro fondamentale dell’intera manifestazione, la quale è tornata in auge nel 1995 dopo un sonno lungo oltre tre secoli. L’ultima giostra antica risale al 1643 e fu vinta da Scipione Tabassi.

Quest’anno il saluto di sfida in programma venerdì cinque luglio a partire dalle ore ventuno e trenta, partendo da piazza Carlo Tresca, tornerà come avveniva nella giostra vetusta e come è avvenuto nelle prime edizioni della giostra moderna, di contrada in contrada percorrendo le strade del centro storico cittadino. La giostra unisce ed accomuna innumerevoli persone appassionate al torneo equestre sulmonese. Molta è stata la strada sin qui percorsa, molti sono stati i traguardi e gli obiettivi conseguiti, che hanno collocato la manifestazione al centro di importanti relazioni sia in ambito nazionale, sia internazionale. La giostra cavalleresca di Sulmona, vanta primati di encomiabile valore, sia per quanto concerne il corteo storico annoverato fra i migliori d’Italia, anche per la qualità degli abiti, sia perché il torneo si svolge all’interno del centro storico. Sono poche le rievocazioni storiche equestri in Italia che si svolgono all’interno del centro storico cittadino.

Per il futuro molti sono gli obiettivi prefissati al fine di migliorare sempre più il torneo equestre sulmonese. La giostra antica rinascimentale si teneva a Sulmona due volte l’anno, e consisteva in ben tre assalti alla lancia nei confronti di una persona umana, definito mantenitore, da un cavaliere munito di lancia. Il punteggio delle botte era assegnato da un mastrogiurato il giudizio del quale era tassativamente insindacabile. Ricordiamo i borghi e sestieri che partecipano alla giostra cavalleresca dell’era moderna: sestiere di porta manaresca, sestiere di porta japasseri, sestiere di porta filiamabili, sestiere di porta bonomini, il borgo di santa Maria della tomba, il borgo di san Panfilo, il borgo pacentrano.

Andrea Pantaleo