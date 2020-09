Sulmona: riparte il progetto ” Murale Ovidiano”

Sulmona, 11 settembre– L’associazione ‘Amici del Certamen’ è lieta di annunciare la realizzazione in città di una nuova opera di street art a firma di Andrea Casciu, noto illustratore e muralista. L’ottava finora dedicata alle Metamorfosi nell’ambito del progetto “Murale Ovidiano” a cura di Marco Maiorano.

Si ringrazia E-Distribuzione – la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione in bassa e media tensione in Italia – per aver valutato meritevole il progetto ormai decennale dell’associazione e aver approvato il bozzetto proposto, permettendo così la realizzazione dell’opera sulle quattro facciate della cabina elettrica in Via L’Aquila, angolo Viale XXV aprile, nei pressi del Piazzale Di Bartolomeo.

Attività avviata a pochi mesi dalla conclusione di un’altra interessante iniziativa promossa da E-Distribuzione: la “Street Art Challenge”, il contest social con cui è stata eletta la cabina di street art 2020. L’iniziativa, lanciata lo scorso febbraio, rientra nel più ampio progetto di street art che E-Distribuzione porta avanti da anni e che vede il numero delle opere crescere giorno dopo giorno, come segno tangibile dell’impegno dell’azienda nel promuovere la bellezza del territorio e rinnovare le infrastrutture, attraverso i linguaggi, il talento e la creatività di artisti nazionali e internazionali.

Un progetto che ha trasformato le cabine elettriche in vere e proprie tele d’arte, facendo convivere i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che da sempre caratterizzano l’azienda.

Tra le 30 opere selezionate su tutto il territorio nazionale la community Facebook di E-Distribuzione ha decretato con i propri like la cabina vincente, la più amata dai follower. Tra le opere entrate in sfida, due dei murales sulmonesi dedicati a Ovidio.