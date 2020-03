Sulmona: rinviata la festa dei fuochi ed il raduno delle Ferrari

A causa del coronavirus e del decreto di governo finalizzato a contrastarne il contagio il presidente della Giostra Cavalleresca, Maurizio Antonini e Walter Tirimacco, tra gli organizzatori della quarta edizione del raduno nazionale delle Ferrari “Sulmona in Rosso“, programmata per il prossimo 18 aprile, hanno annunciato il rinvio a data da destinare delle due manifestazioni. “Al momento a causa della situazione di emergenza del coronavirus, in costante evoluzione – affermano Antonini e Tirimacco – a malincuore siamo costretti a rinviare le due manifestazioni. Sarà nostra premura comunicare la nuova data per entrambe. La cosa più importante al momento è che l’emergenza sanitaria cessi al più presto”. (h. 13,00)