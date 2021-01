Sulmona: rinnovo concessioni posteggi mercato di Piazza Garibaldi

Sulmona, 31 dicembre Saranno rinnovate automaticamente le concessioni dei posteggi nel mercato settimanale di piazza Garibaldi. In considerazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre scorso, circa il rinnovo delle concessioni di posteggio presso le aree mercatali, nelle more di provvedimenti regionali attuativi dello stesso Decreto ad oggi non emanati, nell’impossibilità di procedere a nuove assegnazioni tramite una selezione pubblica anche delle concessioni che si sono rese libere nel mercato settimanale di piazza Garibaldi, gli uffici provvederanno, ai sensi dello stesso decreto, a rinnovare d’ufficio le concessioni di posteggio già in essere del settore alimentare e non alimentare. Saranno rinnovate automaticamentei. In considerazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico delcirca il rinnovo delle concessioni di posteggio presso le aree mercatali, nelle more di provvedimenti regionali attuativi dello stesso Decreto ad oggi non emanati, nell’impossibilità di procedere a nuove assegnazioni tramite una selezione pubblica anche delle concessioni che si sono rese libere nel mercato settimanale di piazza Garibaldi, gli uffici provvederanno, ai sensi dello stesso decreto, a rinnovare d’ufficio le concessioni di posteggio già in essere del settore alimentare e non alimentare.

E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona l’ avviso di avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni in scadenza ad oggi 31 dicembre. Il rinnovo verrà effettuato dopo tutte le procedure di verifica affinchè si riscontri il mantenimento dei requisiti necessari a poter svolgere l’attività.

“Si tratta di una procedura obbligatoria, in quanto ci siamo dovuti attenere alle norme vigenti che non ci hanno consentito il cambiamento dei posteggi. Per agevolare al meglio gli ambulanti, abbiamo predisposto la distribuzione cartacea della modulistica direttamente ai titolari delle concessioni nei giorni di mercato, al fine di provvedere alla massima diffusione dell’avviso. E’ stato molto difficile e complesso questo anno e ringrazio gli ambulanti per la pazienza e la collaborazione nell’affrontare le nuove formule che abbiamo dovuto adottare rispettando le misure restrittive dovute alla grave emergenza sanitaria che ha duramente colpito anche la nostra città. Con l’auspicio che il nuovo anno sia migliore formulo gli auguri al comparto produttivo e a tutti gli ambulanti ”. Lo afferma il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco.