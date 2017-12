Sulmona,28 dicembre– Cerimonia questa mattina a Sulmona foriera di ricordi, emozioni particolari, rispetto e dal significato Politico Istituzionale profondo, con la quale si è proceduto ad intitolare una Piazza della città di Sulmona alla memoria del Professor Carlo Autiero, figura di spicco per decenni del Partito Comunista Italiano, protagonista di innumerevoli battaglie politiche in Consiglio Comunale senza mai indietreggiare un sol istante.

La Cerimonia ha avuto inizio alle ore undici nell’attesa ed emozione generali: tanti i ricordi, gli aneddoti enunciati dai presenti per un momento di emozione ma anche di fondamentale ricordo. Presenti alla Cerimonia i nipoti Gabriella, Pietro, Giovanni, Benedetta Autiero, Autorità Militari e Civili con la presenza di Giovanni Lolli Vice Presidente della Regione Abruzzo, i Rappresentanti del Consiglio Comunale e Provinciale di Sulmona Fabio Ranalli in rappresentanza del Consiglio Provinciale e Nicola Angelucci presente per le Assise Comunali Sulmonesi e molti cittadini desiderosi di non voler mancare alla cerimonia in ricordo di una figura davvero speciale, non soltanto per la città di Sulmona ed il territorio della Valle Peligna, ma per l’intera Regione Abruzzo.

Non c’erano soltanto vecchi compagni di partito, ma anche semplici conoscenti e persone giovani d’età le quali hanno sentito parlare della figura di Carlo Autiero. L’intitolazione della piazza alla memoria del Professor Carlo Autiero è stata possibile grazie all’impegno in Consiglio Comunale del Consigliere Salvatore Di Cesare il quale, con dedizione ed impegno, nella precedente Amministrazione si è prodigato nel portare avanti l’iniziativa affinché si intitolasse una Piazza alla memoria di Carlo Autiero. Carlo Autiero è stato anche in prima linea, nel corso degli avvenimenti legati al periodo della seconda guerra mondiale dal 1943 al 1945, con la città Ovidiana che diventerà internazionale, per la presenza di innumerevoli soldati Anglo – Americani e di altre nazionalità, accomunati tutti dall’aver preso parte agli avvenimenti legati alla seconda guerra mondiale. Carlo Autiero conoscerà Carlo Azeglio Ciampi nel corso degli avvenimenti dell’ultimo biennio di guerra saldando un’amicizia che non finirà mai.

Carlo Autiero è stato voluto ricordare ed onorare, con la cerimonia odierna, la quale suggella un profondo legame tra il presente ed il passato Sulmonese e della storia contemporanea recente. Carlo Autiero non amava la superficialità, il fare come si so dire tanto per fare senza impegno, decisione, determinazione, convinzione. Carlo Autiero fa parte della storia della seconda guerra mondiale con i Suoi avvenimenti avutisi. Carlo Autiero nel corso della Sua vita ha rappresentato valori fondamentali di gran solidarietà, dedicandosi sempre per il bene comune e l’interesse generale della collettività; la città di Sulmona quale segno di rispetto e di imperitura memoria ha sentito il dovere ed il piacere di dedicare Lui una Piazza quale forma di ricordo indelebile, di riconoscenza umana, morale, sociale, per quanto Carlo Autiero ha realizzato nella Sua vita sia come uomo politico, sia come docente, sia come uomo di cultura e cittadino.

Andrea Pantaleo