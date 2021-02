Sulmona: richiesta di convocazione della Commissione consiliare Sanità

Sulmona, 15 febbraio– In vista della nuova pianificazione regionale in ambito sanitario e per fare il punto sui fabbisogni e del cronoprogramma degli interventi non solo per il Presidio Ospedaliero ed il suo Punto Nascita ma anche per la medicina del territorio ed in considerazione che vani sono stati gli appelli rivolti al Sindaco di Sulmona Annamaria Casini sul punto, è stata protocollata dai membri delle opposizioni a firma congiunta, rappresentate in quella sede, la richiesta della convocazione della Commissione Consiliare Politiche Sanitarie. La seduta della commissione è stata richiesta per preparare unitamente alle rappresentanze delle sigle sindacali una proposta di deliberazione al Consiglio Comunale da approvare all’unanimità che sappia cogliere la sfida della programmazione in ambito sanitario così da riempire di contenuti e dare veste istituzionale alle istanze dell’intero bacino di Sulmona sia nei confronti di Regione Abruzzo che della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.Così in una nota i Consiglieri Elisabetta Bianchi, Roberta Salvati , Francesco Perrotta