Sulmona, riapre la pinacoteca ‘Italo Picini’

Sulmona, 1 Novembre– L’Associazione “Archeoclub d’Italia – Sede di Sulmona” è lieta di invitare la cittadinanza all’evento di riapertura della Pinacoteca “Italo Picini” nel Palazzo della Provincia a Sulmona (via Panfilo Mazara n. 40) e alla contestuale inaugurazione della nuova sede del sodalizio, che si terrà il prossimo sabato 9 novembre 2019 alle ore 17,00. È con grande orgoglio e senso di responsabilità che la Sede locale dell’Archeoclub d’Italia si è assunta l’onere e l’onore di restituire alla Città di Sulmona un luogo della cultura a lungo dimenticato, grazie ad una convenzione stipulata con la Provincia dell’Aquila, esempio di fattiva collaborazione tra pubblico e privato nell’impegnativo compito di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale.

Il programma della manifestazione, che cade nel giorno del 99° anniversario della nascita del maestro Italo Picini e darà l’avvio alle iniziative in vista del centenario, prevede in apertura i saluti del neoeletto Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia Rosario Santanastasio, del Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso e del Sindaco della Città di Sulmona Annamaria Casini, oltre che del Presidente della Sede locale di Archeoclub d’Italia, Alessandro Bencivenga.

Seguiranno poi tre interventi di esperti, il prof. Cosimo Savastano, il dott. Marcello Lucci e la dott.ssa Adriana Gandolfi, che parleranno della parabola artistica del maestro Picini e presenteranno la nuova edizione del Catalogo delle opere. L’evento, che gode del patrocinio della Città di Sulmona e del Comune di Bugnara, sarà presentato dalla dott.ssa Imperia Liberatore e moderato dal dott. Gianfranco Di Piero, in collaborazione col “Centro Studio e Ricerche Vittorio Monaco”.

Al termine degli interventi è prevista una visita alla Pinacoteca. Appuntamento, quindi, al prossimo 9 novembre alle ore 17,00 presso il Palazzo della Provincia dell’Aquila in via P. Mazara n. 40 per riappropriarci di una parte importante del patrimonio culturale cittadino!