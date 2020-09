Sulmona: riapre la Capograssi. Meglio i fatti che le.. chiacchiere

Finalmente !!In una fase tanto delicata come quella che stiamo attraversando per garantire la sicurezza nelle scuole la città scrive oggi una bella pagina di politica che vuole essere anche un segnale di grande significato e di speranza. La struttura potrà così accogliere dal 24 settembre gli alunni delle scuole“Capograssi” e della “Masciangioli”

Sulmona, 16 settembre– “E’ un orgoglio poter restituire oggi alla città una scuola in sicurezza e innovativa, con un valore artistico aggiunto, pronta per tornare ad accogliere gli alunni della scuola “Capograssi” e della “Masciangioli” il 24 settembre prossimo, come avevamo annunciato. Avremmo voluto inaugurare con un evento vero e proprio di presentazione a tutta la città e ai genitori, ma in tempi di Covid, in un periodo così difficile che la nostra città sta affrontando, abbiamo scelto di veicolare attraverso gli organi di stampa, che ringrazio, questa sfida vinta.

Abbiamo portato a termine un progetto all’avanguardia che ha adottato un brevetto già studiato a livello nazionale, quello delle cinque torri dissipative in acciaio, sulle quali sono stati realizzati, inoltre, cinque murales a seguito di un concorso nazionale di artisti, conferendo così un valore artistico aggiunto: una bella iniziativa che abbiamo accolto con grande entusiasmo, nell’ottica della valorizzazione dell’arte, coniugando cultura, sicurezza ed estetica. La presenza oggi del Capo Dipartimento Casa Italia e Responsabile Struttura di missione della Presidenza del Consiglio sulla ricostruzione sisma 2009 ing Fabrizio Curcio e del titolare USRC di Fossa (L’Aquila) Ing. Raffaello Fico, che ringrazio, è segno dell’attenzione che c’è per le nostre scuole”.

Lo ha affermato il sindaco Annamaria Casini, questa mattina in conferenza stampa nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, alla presenza del Vescovo Michele Fusco, dei progettisti, dei rappresentanti della ditta appaltatrice, della dirigente scolastica Domenica Pagano, della senatrice Gabriella Di Girolamo e del Presidente del Consiglio e Consiglieri comunali intervenuti. I lavori di adeguamento sismico sono stati eseguiti sulla scuola media “Capograssi”, con i fondi per la ricostruzione, dal raggruppamento temporaneo di Imprese “MC Costruzioni Edili s.r.l.; ASE – Applicazioni Speciali nell’Edilizia s.r.l. – D.G.L. snc, vincitori della gara.

L’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Zavarella ha dichiarato “E’ oggi una scuola completamente adeguata sismicamente e stiamo lavorando alacremente per accelerare gli interventi sulle altre scuole cittadine, consentendo di mettere in sicurezza anche gli altri istituti. E’ il successo di un lavoro di squadra e ringrazio i funzionari comunali, gli uffici, il dirigente, i progettisti e la ditta, gli assessori che mi hanno preceduto “