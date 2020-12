Sulmona: regolamento di volontariato civico. Salvati(Lega):” Meglio tardi che mai”

Sulmona, 17 dicembre Ho appreso dalla stampa della presentazione, da parte della maggioranza, di un progetto riguardante il regolamento di volontariato civico, che approderà in commissione il prossimo 18 dicembre.Tutto positivo, perché è importante regolamentare e tutelare un servizio di volontariato, riconoscendo anche un’assicurazione e creando un albo apposito per tutti i cittadini volenterosi e generosi nei confronti della propria città.Tutto positivo, se non fosse che nel lontano ottobre 2015, la sottoscritta, in veste di consigliere comunale con un progetto richiedeva di istituire il regolamento per la gestione del servizio di volontariato civico denominato “Cittadinanza Attiva”. Nel 2016, con l’insediamento del nuovo Sindaco Casini, ri-protocollai il progetto e lo sottoposi alla cortese attenzione dell’amministrazione, ma purtroppo, nonostante le mie continue sollecitazioni visto i benefici che ne avrebbe potuto trarne la città, non fu preso in considerazione!!! I cittadini di Sulmona devono sapere che questa, come altre iniziative, sono state regolarmente boicottate e sottovalutate, con quel tipico “stile”, che ormai contraddistingue un certo tipo di politica locale, denominato “Ca da fa’ tu????!!!”.

Ovviamente pensare di risolvere i problemi di degrado e abbandono delle aree pubbliche cittadine, accumulate per anni, solo da parte dei volontari è impensabile in quanto è compito dell’amministrazione provvedere, perché i cittadini pagano le tasse.Inoltre perché non prevedere un ristoro, come proposto nel regolamento da me presentato, come la riduzione della TARI per tutti i cittadini che si dedicheranno al volontariato?Immagino, purtroppo, che sarà un altro suggerimento che finirà nel dimenticatoio!!!! Così in una nota Roberta Salvati Consigliere comunale (Lega) Sulmona