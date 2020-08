Sulmona: record di multe in Viale della Stazione. Nardella (Uil) plaude alla Polizia Locale

Sulmona, 4 agosto- Ben 14 multe in meno di due ore. Questo è il risultato dell’attività della polizia locale di Sulmona svolta a sostegno del miglioramento della sicurezza e del rispetto del codice della strada lungo il viale della stazione della città peligna. Stamattina ho potuto seguire con i miei occhi l’operato degli agenti e non ho potuto fare altro che prendere atto positivamente del loro operato. Da diverso tempo ho notato piacevolmente un rafforzamento della politica al contrasto delle violazioni al codice della strada anche se siamo ben lungi dal ritrovarci dinanzi ad un senso civico degno di essere definito tale. Ben 14 multe in meno di due ore. Questo è il risultato dell’attività della polizia locale di Sulmona svolta a sostegno del miglioramento della sicurezza e del rispetto del codice della strada lungo il viale della stazione della città peligna. Stamattina ho potuto seguire con i miei occhi l’operato degli agenti e non ho potuto fare altro che prendere atto positivamente del loro operato. Da diverso tempo ho notato piacevolmente un rafforzamento della politica al contrasto delle violazioni al codice della strada anche se siamo ben lungi dal ritrovarci dinanzi ad un senso civico degno di essere definito tale.

Non poche, come detto, sono state le violazioni riscontrate e questo malgrado si sappia già, visto i pressoché quotidiani interventi a mezzo anche dell’ autovelox, della politica rigeneratrice portata avanti dai poliziotti locali sulmonesi. Qualcosa in più va certamente fatta per completare il ciclo di rideterminazione in positivo dell’opera dissuasiva..Tuttavia prendo atto della splendida risposta data alle tante grida d’aiuto partorite da chi uno dei viali più belli della città ovidiana lo vorrebbe tra i più esclusivi, belli e sicuri ringraziando chi, come i poliziotti locali di Sulmona, si stanno spendendo per questo. Così stamattina Mauro Nardella (Uil)