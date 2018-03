Sulmona: rapina a mano armata oggi al Centro Commerciale Carrefour

Sulmona, 19 marzo– Nuovo episodio inquietante oggi pomeriggio intorno alle 15 all’interno del Centro Commerciale Carrefour in Via L’Aquila per una rapina a mano armata portata avanti da due persone armate di pistola e coltello Doveva essere un pomeriggio di lavoro normale all’interno della struttura quando i due, dopo aver immobilizzato sotto la minaccia delle armi e trascinato all’intero il giovane di colore che solitamente sosta all’ingresso del Centro per raccogliere qualche offerta , hanno fatto irruzione all’interno del supermercato minacciando la cassiera di consegnare l’incasso di cui disponeva.

Bottino circa 400 euro. Poi hanno cercato di svuotare le altre casse ma considerato che l’orario di apertura era avvenuto da poco non hanno trovato altro. Poi sono usciti rapidamente all’estero ed hanno guadagnato il largo facendo perdere,al momento,le loro tracce. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini del Commissariato di Sulmona per i rilievi del caso. Indagini a tutto campo e posti di blocco attivati in molti punti della Valle peligna(h. 16,50)