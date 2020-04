Sulmona: Ramunno sulla situazione emergenziale in Ospedale

Sulmona, 7 aprile- Fino ad ora ho seguito la situazione in silenzio, continuando a lavorare senza troppi proclami per non contribuire al caos comunicativo che si è generato in questi giorni. Ora basta però! In qualità di consigliere comunale oltre che provinciale, eletto come espressione del territorio del Centro Abruzzo, non posso restare ancora in silenzio sulla situazione emergenziale a Sulmona e in particolare sul nostro presidio ospedaliero. In particolare si registra ancora nella giornata di oggi il tentativo della Asl che in una lettera diffusa dagli organi di stampa dispone in maniera poco chiara di trattare casi Covid presso l’Ospedale Santissima Annunziata. Lo scrive questa sera il Consigliere Comunale ( e provinciale) di Sulmona Andrea Ramunno a proposito della situazione emergenziale che si è determinata presso il èresido ospedaliero della città

“Sottolineo il fatto che, nessuno vuole respingere malati o mettere in pericolo la vita dei pazienti – scrive Ramunno- ma Sulmona ha già contribuito alla causa ospitando pazienti pur non essendo ospedale Covid e dovendo mettere in atto misure improvvise che solo grazie alla professionalità di tutti gli operatori sanitari del presidio ospedaliero di Sulmona hanno evitato il propagarsi del contagio. Abbiamo già dei centri Covid regionali, individuati in base alla rete ospedaliera e in base alle caratteristiche di ogni ospedale, utilizziamo quella.

La situazione San Raffaele va governata e circoscritta a quel perimetro con cure ed esami diagnostici che vanno eseguiti nella struttura per quanto possibile, evitando che errori già commessi possano essere ripetuti con la propagazione ad altri operatori.

Mi rivolgo in particolare a chi è vicino agli organi di governo che stanno gestendo questa emergenza. Chi non ha fatto sentire la propria voce, lo faccia ora e non per contrastare politicamente gli avversari, non è questo il momento. Chi ha scelto di stare in partiti di governo come Lega e Fratelli d’Italia, li utilizzi come canali privilegiati per comunicare con chi decide e non soltanto per fare comunicati su ricette fantasiose su come affrontare l’emergenza. Lo faccia per gli operatori sanitari e per le decine di famiglie, mettendo da parte gli ordini di scuderia e le appartenenze politiche, lavoriamo per Sulmona e il comprensorio che rischia di pagare un prezzo più alto” (h. 19,30).

A