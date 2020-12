Sulmona: Ramunno su spesa locazione immobili

Sulmona, 1 dicembre– Esprimo soddisfazione per l’approvazione nel consiglio comunale di questa mattina dell’emendamento al bilancio che il sottoscritto ha presentato, che stanzia la somma di 24’000 euro da destinare a bonus per i cittadini per spese di locazione per immobili ad uso abitativo, sull’annualità 2021 del bilancio 2020-22. Lo scrive il Consigliere comunale Andrea Ramunno

“La misura è volta a sostenere- sostiene Ramunno- le famiglie e i cittadini che in un momento come questo stanno risentendo degli effetti della pandemia da Covid-19 che rischia di trasformarsi anche in emergenza sociale, visto che molte persone stanno facendo fatica a fare fronte alle spese come quelle per acquisto di alimenti (per cui è prevista una specifica forma di sostegno simile a quella messa in campo ad Aprile con i buoni pasto) e a spese per contratti di locazione rischiando di venire meno un diritto primario come quello ad avere una casa. Inoltre è stato presentato un ordine del giorno che il sindaco e la giunta hanno “fatto proprio” che va ad individuare criteri generici per la creazione di un bando per l’erogazione di questo bonus e che dovrà tenere conto di criteri reddituali, la presenza di minori, disabili ed anziani, la numerosità del nucleo familiare. Monitorerò tutte le fasi che porteranno alla creazione di una bando e all’erogazione dei fondi che potrà essere effettuata già da gennaio 2021 essendo fondi imputati sull’annualità 2021. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno votato e sostenuto l’iniziativa che si rende fondamentale per sostenere le persone in un momento come questo”.