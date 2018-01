Sulmona, 9 gennaio– “Esprimiamo grande soddisfazione per l’avviso pubblico indetto dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila per coprire la posizione di direttore dell’unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione. Posizione che oramai dal pensionamento del primario nel 2010 è rimasto vacante. Si tratta di un segnale importante per la sanità peligna che negli ultimi quindici anni ha visto un’inesorabile espoliazione nel silenzio complice delle istituzioni locali ma soprattutto regionali che ora provano a riaccreditarsi e fare levata di scudi ma in passato hanno speso poche energie a favore del nostro ospedale. Che questo importante risultato raggiunto sia solo l’inizio di una riqualificazione vera del nostro ospedale che presto vedrà l’inaugurazione della nuova struttura, nonché sia da stimolo per spingere verso il raggiungimento di nuovi e positivi traguardi “. Lo ha scritto oggi in una nota il Consigliere comunale Andrea Ramunno (Sulmona al Centro)-

Resta da capire questo strano entusiasmo del giovane consigliere per un concorso nel presidio ospedaliero della nostra città dimenticando che anche lui insieme alla maggioranza alla quale fa riferimento ha votato per ben due volte a favore del declassamento e depotenziamento del nostro presidio ospedaliero nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera abruzzese. Misteri della politica sulmonese.