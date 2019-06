Sulmona: questa volta il Comune è stato davvero efficiente. Bravi !!

Sulmona, 9 giugno– Questa volta la macchina organizzativa del Comune ha funzionato ed il servizio reso è stato immediato e ben fatto. I cittadini che si erano rivolti al nostro giornale per denunciare il caso desiderano rivolgere un apprezzamento pubblico al Comune( magari all’Assessore competente, ai tecnici comunali che hanno seguito le diverse operazioni a personale utilizzato nell’occasione). E noi giriamo volentieri il messaggio così come avevamo girato le critiche quando si erano rese necessarie. Parliamo dello spazio verde vicino alla fontanella in piazza Capograssi dove i rami delle piante toccavano l’asfalto impedendo persino il passaggio dei pedoni sul marciapiedi. Insomma una bella pulizia come dimostra la foto che restituisce uno spazio verde e ordinato all’intera comunità.

Nell’occasione altri cittadini ci hanno evidenziato un ulteriore aspetto che andrebbe affrontato con la massima urgenza. La fontanella che si trova in quella piazza spesso è presa di mira da cani che bevono allo stessa fontanella, stesso zampillo dove vanno a dissetarsi tanti bambini e persone che si trovano a passare in quel posto troppo spesso tra l’indifferenza irritante dei proprietari dei cani. E’ possibile porre rimedio a questi comportamenti di scarso rispetto civico e magari di inciviltà che spingono alla riflessione un po’ tutti ? Giriamo volentieri la richiesta al Comune sperando di trovare la stessa attenzione come per il taglio dei rami. (h. 18,30)