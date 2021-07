Sulmona: questa sera la Bohème al parco fluviale. Grande attesa

Sulmona, 31 luglio– C’è molta è l’attesa in città per l’andata in scena della Bohème, opera lirica immortale composta da Giacomo Puccini, con il libretto scritto da Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, ispirato al romanzo di Henri Murger scene della vita di Bohème, rappresentata per la prima volta nel 1896, la quale torna ancora una volta in città per il piacere e la soddisfazioni di tutti gli appassionati di lirica.

Il melodramma andrà in scena questa sera, sabato 31 luglio 2021, alle ore ventuno e quindici, al parco fluviale di Sulmona Augusto Daolio. La regia sarà curata dal celebre soprano lirico Katia Ricciarelli con l’orchestra sinfonica Udmurtia Bulgaria Classic, il coro lirico Bitonto Opera Festival. L’evento è stato organizzato dalla Camerata Musicale Sulmonese istituzione sulmonese sorta nel marzo del 1953. I personaggi e gli interpreti saranno Viscovo Bambina (Mimì), Carenza Vincenza (Musetta), Malagnini Nicola (Rodolfo), Cicala Michele (Marcello), Zanetti Alberto (Schaunard) Convertino Gianluca (Colline), Ribba Mattia (Alcindoro Benoit), con il direttore Leonardo Quadrini. La prenotazione sarà obbligatoria per quanto concerne le regole anti covid, sino al raggiungimento della capienza delle persone.

La Bohème è un classico del melodramma senza tempo. La prima dell’opera avviene nel 1896 al teatro Regio di Torino con un valido successo sia di pubblico, sia di approvazioni. Giacomo Puccini nasce a Lucca il 22 dicembre 1858, muore a Bruxelles il 29 novembre 1924 ed è considerato una delle massime espressioni della genialità operistica di tutti i tempi. La famiglia Puccini da più generazioni è protagonista nell’affascinante mondo della musica con maestri di cappella e compositori. Fra le sue opere più famose ricordiamo Tosca, Madama Butterfly, Turandot, la Fanciulla del West, Manon Lescaut. La città di Sulmona, si prepara a vivere altra serata magica, la quale avrà ancora una volta come protagonista la musica classica del melodramma italiano. L’estate sulmonese è sempre caratterizzata da appuntamenti di rilievo sia culturali, sia musicali.

Andrea Pantaleo