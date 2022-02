Sulmona: quando le foto raccontano la.. città

Sulmona,13 febbraio-Sulmona ha un mosaico imperituro di avvenimenti i quali, sono la memoria storica tangibile, dell’ultima campagna militare della seconda guerra mondiale, la quale è servita per liberare il mondo dalla tirannia e dall’oppressione. Sulmona, è legata anch’essa come tutta la regione Abruzzo, agli eventi della seconda guerra mondiale avendo istanti, vicende, azioni, ormai entrate di diritto nella storia contemporanea non solo locale. Fra le pubblicazioni legate agli avvenimenti della seconda guerra mondiale della regione Abruzzo, del territorio peligno, vi è il libro dal titolo Viaggio nella storia di Pratola guerra, liberazione e dopoguerra a Pratola Peligna degli autori Vincenzo Pizzoferrato, Edoardo Puglielli, Enrichetta Santilli realizzato con il contributo della Fondazione Pescara Abruzzo, edito dalla casa editrice Ianieri Edizioni 2020, il quale è un viaggio storico emozionante sugli avvenimenti legati al territorio peligno, all’ingresso della Banda Patrioti della Maiella nella città di Sulmona, ed agli arruolamenti che seguiranno nella formazione paramilitare.

Anche la fotografia è protagonista della storia per aver immortalato, con scatti memorabili, gli avvenimenti della seconda guerra mondiale. La fotografia che vi vogliamo proporre, contenuta nel libro ut supra menzionato, ritrae gli uomini della Banda dei Patrioti della Maiella nel giugno del 1944 nella zona del Tratturo di Sulmona, assieme al comandante Ettore Troilo. La formazione della Banda Patrioti della Maiella, costituta a Casoli dal coraggio di Ettore Troilo, nel mese di giugno entra a Sulmona accolta con entusiasmo e gioia da parte della popolazione locale. Veder le immagini di questi giovani accomunati dai desideri di democrazia, libertà, coraggio, unità nei valori umani e sociali, desta commozione, memoria indelebile. A questi uomini molti se ne uniranno rispondendo all’appello del bando militare d’arruolamento a firma del tenente Claudio Di Girolamo, altro combattente della storia formazione, bando emanato a Sulmona dal Comitato Patriottico Locale per la liberazione Nazionale Sulmona. Ricordiamo inoltre che Claudio Di Girolamo è stato altro ufficiale nella Brigata Maiella avente il grado di capitano, comandante della compagnia pesante. Giovani provenienti dalle città di Sulmona, Castel Fidardo, Tivoli, Tetilia Polic, Pratola Peligna, Roccaraso, Pescina, Villalago, Pettorano Sul Gizio, Celano, Torre De Nolfi, Popoli, Bugnara Antodoco, sol per citarne alcune si arruoleranno a Sulmona, ed ancora molti altri aderiranno da Recanati, dall’Emilia Romagna sino a raggiungere le 1326 unità di volontari fra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa. Si avranno 55 caduti e 131 feriti.

La formazione vanta innumerevoli riconoscimenti e onorificenze militari, combattenti decorati: 4 medaglie d’argento alla memoria, 11 medaglie d’argento sul campo, un encomio solenne, 43 medaglie di bronzo al campo, 144 croci di guerra sul campo, alle quali vanno aggiunte le decorazioni polacche quali una al merito con spade d’argento, 14 al merito con spade di bronzo, 3 croci dei valorosi; 55 sono stati i caduti, 19 i prigionieri, 151 i feriti. La Brigata Maiella è stata inglobata nell’ottava armata polacca e quindi nel V Corpo armata inglese al fine di avere i requisiti di cui alla Convenzione dell’Aia del 1907dei corpi volontari. La Brigata Maiella insignita della medaglia d’oro al valor militare, unica formazione di patrioti ad aver avuto tal eminente riconoscimento, l’avrà mediante concessione da parte del presidente della Repubblica Antonio Segni il 14 novembre 1963; la cerimonia di consegna della medaglia avverrà il 2 maggio 1965 nella città di Sulmona alla presenza dell’allora ministro della difesa Giulio Andreotti, del comandante Ettore Troilo, del sindaco di Sulmona Alberto Ruggeri, Pietro Nenni Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Spataro Vice Presidente del Senato, Ferruccio Parri, Arrigo Baldini. Il bilancio della seconda guerra mondiale per la città di Sulmona sarà davvero terribile e pesante con 812 vittime, 549 mutilati ed invalidi, 15 grandi invalidi. A pagare il tributo di sangue fra i più pesanti sarà la popolazione civile, da parte degli alleati i quali sul territorio comunale di Sulmona, nell’arco temporale di 284 giorni dal 27 agosto 1943al 9 giugno 1944, nel corso del quale 282 persone perderanno la vita e fra essi ci sono numerosi bambini.

Ricordiamo anche l’operazione militare del 30 maggio 1944 a Piazza Garbaldi, nella quale moriranno 52 civili e si avranno oltre 100 feriti fra la popolazione inerme. In questa triste giornata del 30 maggio 1944 i tedeschi, con più di 70 ufficiali appartenenti ai reparti collocati lungo la linea Gustav, stanno preparando la ritirata e sono allo storico ristorante Italia, sito in Piazza XX Settembre, per attendere gli ordini dal Feldmaresciallo Albert Kesselring; gli alleati hanno notizia via radio che Kesselring è a Sulmona. Decidono in tutta fretta di sferrare l’attacco sulla città Ovidiana. Verso mezzogiorno, molte formazioni di caccia alleati, sbucano sul cielo della conca peligna e puntano verso il ristorante Italia per eliminare uno dei militari più vicini ad Adolf Hitler. Nel corso dell’operazione bombe e proiettili di mitragliatrici centrano alcune persone che si trovano lungo Corso Ovidio, il palazzo Pretorio, Piazza del Carmine, le bancarelle di Piazza Garibaldi. Avvenimenti storici terribili che hanno segnato per sempre la storia della città di Sulmona, la sua popolazione. La fotografia dei ragazzi della Banda Patrioti della Maiella sorridenti, uniti, immortalati, credo rappresenti l’inizio della rinascita della nostra Italia che, conclusa la guerra e la lotta di liberazione, vedrà la ricostruzione, il boom economico, il benessere, la pace, essendo protagonista anche nella politica internazionale. I ragazzi della Brigata Maiella sono gli ambasciatori fra i più autorevoli della nostra generosa, onesta, laboriosa, straordinaria gente d’Abruzzo e d’Italia. Grazie di tutto non vi dimenticheremo mai.

Andrea Pantaleo