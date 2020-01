Sulmona: Quando la solidarietà per l’Ospedale arriva in… musica

Sulmona, 24 gennaio Questa mattina, nel Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sulmona, si è svolta la cerimonia di consegna del macchinario acquistato con i fondi raccolti dal “Nomadi Fans Club”.

Erano presenti, tra gli altri, il Vescovo, Mons. Michele Fusco, il consigliere regionale Antonietta La Porta, la senatrice Gabriella Di Girolamo, Vincenzo Bisestile, presidente del Nomadi Fans Club, la dottoressa Sandra Di Fabio, Direttore del Dipartimento di Neonatologia e Materno-Infantile, il dott. Tonio Di Biase, Direttore Sanitario del nosocomio cittadino.

A Vincenzo Bisestile e alla sua associazione va il grande merito di aver organizzato, a Sulmona e in altri centri abruzzesi, numerosi eventi musicali di qualità, che hanno riscosso sempre un enorme successo. Parte del ricavato della vendita dei biglietti dei concerti, unita a quella dei tagliandi di una ricca lotteria ad essi abbinata, ha permesso di raggiungere un traguardo davvero ambizioso.

Il macchinario donato oggi, necessario per il trattamento dei disturbi genitali femminili, è di ultima generazione, ed è il modello più evoluto della sua categoria. E l’ospedale SS. Annunziata è la prima struttura sanitaria pubblica ad avere una simile apparecchiatura, visto che gli esemplari presenti ad oggi in Italia sono tutti appannaggio di strutture private. Va da sé che, mentre altrove le terapie hanno costi elevati, qui sarà possibile usufruirne, previa indicazione del medico specialista, come prestazione erogata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Questo sarà possibile non prima del mese di marzo per dar modo al personale medico e paramedico di ricevere una adeguata formazione all’uso corretto dell’apparecchiatura e bisognerà fare richiesta a chi di competenza per poter inquadrare le nuove prestazioni all’interno dei servizi erogati dall’ospedale cittadino.

Durante la cerimonia è stata colta l’occasione per ribadire che il punto nascite gode di ottima salute, tanto è vero che ad oggi, 24 gennaio, sono ben venti i bambini nati al SS. Annunziata. I reparti di Ostetricia e Ginecologia hanno l’organico completo; quello di Pediatria è invece carente, ma riflette la situazione nazionale. A breve i reparti saranno separati cosicché donne e bambini avranno maggiori spazi e sarà creata una ludoteca per i piccoli degenti. La cerimonia si è conclusa con la benedizione del Vescovo.

Il ringraziamento più grande a Vincenzo Bisestile e al Nomadi Fans Club e a tutti l’invito a seguire il loro esempio di grande generosità ( h. 20,00)

Francesca De Luca