Sulmona: quando anche il gioco diventa occasione di solidarietà

Sulmona, 4 giugno– Davvero una bella manifestazione quella che si è tenuta nella sede del Burraco Club Sulmona 2011 dove è stato disputato un torneo di beneficenza in collaborazione con la sezione cittadina del Lions Club, allo scopo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un cane-guida per non vedenti.

L’invito a partecipare è stato raccolto da numerosi giocatori, arrivati anche dai paesi limitrofi: Bussi, Popoli, Pescocostanzo, Pratola, Campo di Giove, Introdacqua, Pettorano.

Tutti hanno dimostrato una grande sensibilità e il premio più grande è stato trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna della compagnia, dell’allegria e della solidarietà.

Per la gioia e con sorpresa di tutti è intervenuto anche il Vescovo, Monsignor Michele Fusco, che ci ha tenuto ad essere presente ad una iniziativa tanto lodevole.

Anche Sua Eccellenza conosce il Burraco e ne apprezza i molteplici aspetti positivi: è un gioco che combatte la noia e la solitudine, tiene in esercizio la memoria e lo spirito di osservazione, e poi, come in questa occasione, è un validissimo strumento per raccogliere somme cospicue nello spazio di poche ore.

Per il Club di Sulmona questa non è stata la prima volta; già in passato ha raccolto fondi da destinare ad altre iniziative benefiche.

Sicuramente la buona riuscita della manifestazione è il frutto di un lavoro di squadra: i soci del Burraco Club sono una grande famiglia e si danno da fare per tenere al meglio gli spazi concessi loro in comodato gratuito dall’ing. Rubeo, curano le aree verdi, accolgono con simpatia e familiarità chiunque volesse unirsi a loro. In più, in questa occasione, la collaborazione con il Lions Club ha sicuramente amplificato gli ottimi risultati ottenuti.

Ci auguriamo che questo gemellaggio continui e che questo sia stato il primo di una lunga serie di tornei a scopo benefico.(h.9,30)

Francesca De Luca