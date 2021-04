Sulmona: Protezione Civile, il Sindaco Casini “Ana cresce”

Il sistema di protezione civile poggia sull’attività di volontari che si mettono gratuitamente al servizio della comunità per operare in situazioni di emergenza sempre più formati e preparati.Il loro impegno anche oggi per essere pronti ad intervenire in sicurezza per assistere la popolazione nei momenti di bisogno.All’ANA e alle altre associazioni impegnate la riconoscenza per il prezioso impegno al servizio della comunità. Così il sindaco della cittàa margine dell’incontro.