Sulmona: proseguono le operazioni di potatura degli alberi di piazza Garibaldi

Sulmona, 28 febbraio- Proseguono oggi le operazioni di potatura degli alberi di piazza Garibaldi. “Era da molto tempo che non si eseguivano questi necessari interventi, che riguarderanno tutti gli alberi di piazza Maggiore, nell’ottica della valorizzazione di una delle nostre piazze più importanti. Si tratta di operazioni già programmate, che stanno interessando anche altre zone della città, nell’ambito di un progetto più ampio, che comprende diversi interventi, così che Sulmona sarà pronta ad accogliere al meglio turisti e visitatori in vista delle prossime festività pasquali” Afferma l’assessore Salvatore Zavarella, che aggiunge “Ritengo che siano importanti le segnalazioni costruttive da parte dei cittadini, preziose in quanto possono fornire un contributo per il bene della nostra città, a differenza, invece, delle sterili polemiche che si rivelano solo inutili al bene comune. Stiamo lavorando in questi giorni” ribadisce l’assessore “alla sicurezza delle strade, con il ripristino dell’asfalto sulle buche, da nord a sud, dell’intero territorio cittadino, come è in atto, anche, la ripulitura approfondita di determinate zone, comprese fontane, peschiere, verde pubblico e il fontanone di piazza Garibaldi, in sinergia con il Cogesa”.