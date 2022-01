Sulmona: pronto il progetto “Digitalizziamo e archiviamo in Comune”

Sulmona,24 gennaio– Con delibera n. 5/2022, la Giunta Comunale ha approvato un nuovo progetto PUC, denominato “Digitalizziamo e archiviamo in Comune”, da realizzarsi con l’ausilio dei percettori del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di una iniziativa che mira, prevalentemente, ad eliminare il materiale cartaceo, presente nei vari settori del Comune di Sulmona, attraverso la digitalizzazione. Un aiuto concreto per ammodernare l’attività dell’Ente e rendere più agevole il rilascio di documenti. – Con delibera n. 5/2022, la Giunta Comunale ha approvato un nuovo progetto PUC, denominatoda realizzarsi con l’ausilio dei percettori del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di una iniziativa che mira, prevalentemente, ad eliminare il materiale cartaceo, presente nei vari settori del Comune di Sulmona, attraverso la digitalizzazione. Un aiuto concreto per ammodernare l’attività dell’Ente e rendere più agevole il rilascio di documenti.

“Questo progetto, promosso dall’ Assessore alle Politiche Sociali Attilio D’Andrea, si va ad aggiungere a quelli già in corso (guardiania sedi comunali, musei civici e attività di apertura e chiusura ingressi parco fluviale), nonché quelli di imminente avvio: attività di supporto alla Protezione Civile nell’hub vaccinale, alla Polizia Locale – per attività di attraversamento alunni in prossimità delle scuole – e alla squadra lavori per attività di manutenzione del verde pubblico cittadino.

Questa Amministrazione conferma l’interesse nell’impiego dei PUC all’interno del Comune di Sulmona in diversi ambiti, un’attività di carattere sociale di fondamentale importanza per coloro che ricevono il beneficio, come occasione di inclusione e di crescita personale nonché per offrire servizi utili alla collettività”. Lo dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Attilio D’Andrea.