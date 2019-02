Sulmona: pronta la graduatoria per i loculi cimiteriali. Finalmente !!

Sulmona, 1 febbraio– Pronta la graduatoria per la concessione dei loculi comunali. Con determina dirigenziale del Quarto Settore (n 21) è stata approvata ieri la graduatoria per assegnare 164 loculi di recente costruzione nel cimitero (Lotto 8 – Colombario E). “Siamo riusciti a risolvere una questione molto sentita dalla cittadinanza. Per l’assegnazione dei loculi, che avverrà già dalla prossima settimana, i cittadini saranno contattati e convocati dall’ufficio comunale, individualmente e nel rispetto dell’ordine di graduatoria, mediante nota raccomandata A/R. Con i proventi della concessione novantanovennale si consentirà la realizzazione di ulteriori loculi, viste le numerose domande pervenute all’ufficio preposto” afferma l’assessore Alessandro Bencivenga “Si sta proseguendo, inoltre, con altre iniziative tese alla valorizzazione del cimitero cittadino, a partire dal progetto della Soprintendenza ABAP Abruzzo per catalogare la parte monumentale, compresa la cappella Mazara oggetto di un progetto di restauro, in via di definizione, che si spera possa essere al più presto finanziato, per poter ridare antico decoro a un monumento caro alla Città” spiega l’assessore Alessandro Bencivenga “La Commissione toponomastica, inoltre, ha formulato le ipotesi per la denominazione di tutte le strade interne del cimitero, che saranno sottoposte all’attenzione della Giunta e presentate in un prossimo incontro alle Confraternite e alla Diocesi. Un’iniziativa importante che ha lo scopo di agevolare i visitatori nell’orientamento all’interno del sito, anche mediante il posizionamento di pannelli informativi che racconteranno la storia del cimitero stesso e dei personaggi e cittadini illustri che vi sono sepolti”. La graduatoria è pubblicata sul sito web del Comune di Sulmona: http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=18&oggetto=304 (h. 13,30)