Sulmona: Proietti:”Ma quale positivo ?”. E la polemica divampa

Sulmona,28 gennaio- “Apprendo da alcuni amici che una testata online locale avrebbe sollevato dubbi sulla mia negativizzazione dal COVID-19 e quindi non avrei potuto partecipare a una riunione con il Presidente della Provincia, che era venuto a Sulmona per parlare e risolvere il problema delle scuole di Sulmona”. Così la risposta del Consigliere Comunale ( e provinciale) Maurizio Proietti ad alcune polemiche sollevate nelle ultime ore in relazione alla sua partecipazione ad una riunione svoltasi a Palazzo San Francesco con il Presidente dell’Amministrazione provinciale Angelo Caruso per affrontare la vicenda alcune scuole cittadine.

” Il decreto legge 229/21 sull’isolamento e quarantena (nuove disposizioni)- scrive Proietti in una nota- recita che il soggetto positivo con ciclo vaccinale completato da meno di 120 giorni dopo 7 (sette) si sottopone a tampone.Trascorsi i sette giorni ed essendo completamente asintomatico (tranne il 19 gennaio primo giorno) mi sono rivolto al mio medico curante che mi ha effettuato il tampone (27 gennaio), essendo quest’ultimo risultato negativo sono stato registrato sul sistema ed ho ricevuto il green pass provvisorio .Oggi che imperversa la variante omicron, che è totalmente diversa dalle varianti precedenti, la stragrande maggioranza dei pazienti è asintomatica; potrei citare diversi altri casi. Non tollero e non permetto a nessuno- conclude- di mettere in dubbio la mia etica e la mia morale “

( foto: Andrea Pantaleo)