Sulmona: prima giornata mercato, per Bianchi un fallimento

Sulmona, 5 maggio- L’andamento fallimentare del mercato di Piazza Garibaldi nella prima giornata di riapertura ci impone di intervenire nuovamente con un nuovo, vibrante, appello al Sindaco di Sulmona Annamaria Casini affinchè si decida alla condivisione delle scelte di pianificazione della fase 2 dell’emergenza Covid 19 con tutte le forze politiche consiliari aprendosi al confronto ed al contributo dei consiglieri e delle associazioni nelle apposite sedi istituzionali e non solo con alcuni eletti e non, nel favore delle tenebre.Lo sostiene Elisabetta Bianchi Consigliere comunale di Fdi al Comune di Sulmona

“Nella perdurante precabile ossessione di autosufficienza, ieri la montagna ha partorito un topolino: un mercato calato in uno scenario da deserto lunare delineato in una ordinanza sindacale male impostata e emanata in grande ritardo da una gestione affatto oculata anzi approssimativa che non ha saputo nemmeno rispettare il termine di cui all’art.6, coma 4, lettera f del Codice della Strada il quale prevede che l’ente proprietario della strada, nel disporre con ordinanza i divieti, dispone la segnaletica almeno 48 ore prima, in mancanza di tale osservanza il divieto è nullo. Per cui lo scenario di oggi- aggiunge Bianchi- è stato costruito, almeno per l’aspetto della circolazione dei veicoli, su un presupposto di nullità sulla scorta del quale, i cittadini avrebbero ben potuto disattendere il divieto di accesso in Piazza Garibaldi.

L’evidenza porta a ritenere quantomai necessario riaprire immediatamente la circolazione veicolare sull’anello di Piazza Garibaldi – conclude – consentendo provvisoriamente la sosta con sospensione del parcheggio a pagamento nei giorni in cui il mercato limitato ai beni alimentari è stato consentito. A meno che con l’indirizzo politico/amministrativo dato non si desideri approfittare dell’emergenza Covid 19 per soffocare il centro storico ed i negozi di prossimità in favore delle catene commerciali servite invece già da parcheggi gratuiti mortificando, conseguentemente, i benefici effetti di riapertura dell’attività mercatale disposta con ordinanza del Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio ” (h. 13,00)