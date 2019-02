Sulmona prima di .. tutto

Sulmona,17 febbraio- Le elezioni regionali sono ormai archiviate e Sulmona, ma anche l’intero Centro Abruzzo, si ritrova con una montagna di problemi, vecchi e nuovi, da affrontare. Permane ancora un vuoto della politica che non incoraggia a guardare avanti.

A destra come a sinistra i limiti sono paurosi ma anche al centro, luogo di riferimento storico dei cattolici democratici e di area laica, ancora peggio.Lo si è capito nel corso delle ultime elezioni quando per questo territorio sono transitati decine di personaggi che hanno fatto il pienone nelle piazze o nei locali, hanno raccolto consensi e solidarietà e sono fuggiti.

Il territorio in Consiglio regionale ha espresso un solo rappresentante e oggi, francamente,è piu debole. Non per la persona che invece merita attenzione e rispetto ma per la parte politica che rappresenta.La passata legislatura avevamo un Assessore regionale con una delega specifica per le Aree interne. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e ciascuno puo’ fare le valutazioni che crede.

Oggi sul piano politico il territorio è piu’ debole nell’Assemblea regionale dove la coalizione di maggioranza fa perno sulla Lega e su Fratelli d’Italia mentre l’opposizione sul Pd e M5S e nessuno di queste formazioni ha espressioni oggi c he fanno riferimento al Centro Abruzzo Poi si vedrà.

Ci saremmo aspettati invece dalla campagna elettorale impegni precisi della politica regionale e nazionale sulle tante emergenze del Centro Abruzzo ( dall’ambiente, al gasdotto, ai trasporti, all’occupazione, ai problemi sociali, alle infrastrutture, alla cultura, alle politiche territoriali). Molti si sono riempiti la bocca sul concetto di coesione territoriale che non è uno slogan vuoto ma prima di ogni cosa una strategia culturale ( poi sociale,economica e politica) e niente piu’

Mai come oggi Sulmona ed il Centro Abruzzo hanno vissuto forme cosi’ acute di isolamento e di emergenza; mai questo territorio è stato così lontano dai Palazzi della politica e delle Istituzioni. S’impone quindi una riflessione comune alla politica locale e definire una strategia per recuperare l’orgoglio smarrito.

Come ? In primo luogo facendo chiarezza sulla sorte dell’Amministrazione comunale della città che oggi è l’espressione piu’ alta della confusione e dannosa per i bisogni dell’intera comunità Un’esperienza che si trascina ormai da quasi settecento giorni utilizzati per buona parte( cinquecentoquaranta)a litigare, ad affrontare dimissioni, crisi a ripetizione, surroghe di questo o quel assessore con due dimissioni del sindaco e con i i pochi giorni rimasti ( centoventotto) a tentare di amministrare.

Eppure quelli che sognavano un ricorso anticipato al voto a Palazzo San Francesco dopo le regionali debbono rassegnarsi ancora un po’ perché tutti gli attori del Consiglio comunale di tutti gli schieramenti nessuno vuole firmare, sia pure per ragioni diverse, la sfiducia al sindaco Casini e andare a casa anticipatamente. Allora che fare ? Questa sopravvivenza forzososa impone a tutti l’assunzione di responsabilità precise da offrire alla città. Il prossimo Consiglio comunale ( forse per fine mese) sia l’occasione non per esibirsi le solite piazzate e polemiche sterili ma l’occasione per presentare proposte serie per “ costruire una giunta di solidarietà civica” condivisa per dieci mesi individuando pochissimi punti da affrontare tutti insieme per il bene della città e del territorio.

Già perché il territorio va recuperato a questo sforzo non solo per condividere iniziative e strategie comuni, a partire dalle partecipate, ma soprattutto per aprire una vera e propria vertenza con la Regione e con il Governo centrale. Ma questa è anche l’occasione per chiamare a raccolta le migliori energie e professionalità della città finora emarginate per piccoli giochetti della cattiva politica. Il tutto per riconfermare un principio vecchio ma sempre di grande attualità che ciascun territorio è artefice delle proprie fortune e i sulmonesi non possono piu’ affidare deleghe in bianco a nessuno.

Insomma un piccolo tentativo per non continuare a “ macinare acqua” e dividersi sempre su tutto, a lamentarsi a dismisura, a demolire le poche cose buone che qualche volta pure sono state avviate per smontare quella immagine che ci vuole sempre litigiosi e inconcludenti. Sarà possibile? Lo vedremo strada facendo in questi pochi mesi, al resto si vedrà. Per ora però partiamo dal concetto “ Sulmona prima di tutto”. Chissà che non possa essere proprio questa,nel segno dell’unità, la bandiera di una nuova politica Staremo a vedere. Buona domenica a tutti (h.9,00)

Asterix