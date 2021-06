Sulmona: presto sarà restaurata anche la fontana dell’Annunziata

Sulmona, 15 giugno– Dopo anni di attese e di sollecitazioni anche la Fontana dell’Annunziata sarà restaurata. E la notizia non puo’ che far piacere a tanti sulmonesi e sopratutto ai tanti turisti che proprio da quelle parti arrivando a Sulmona fanno una tappa d’obbligo.. La volontà dell’Amministrazione comunale è stata annunciata dal sindaco Casini “​Con delibera di Giunta, abbiamo dato mandato agli uffici preposti di procedere all’avvio dell’iter per il restauro dell’antica fontana dell’Annunziata, su proposta del Rotary Club che contribuirà concretamente all’intervento.L’antica fontana monumentale rappresenta un simbolo ed un punto di riferimento importante della città, in considerazione anche del contesto ambientale in cui è collocata. Ringrazio il presidente Sandro Foglia che, con grande generosità e sensibilità, insieme ai soci del Rotary club di Sulmona, ha voluto destinare un service a questo atteso restauro.​ Il centro st0rico- ha aggiunto– dunque si arricchisce di un’altra importante iniziativa di riqualificazione, in un’area di particolare pregio grazie al volontario e fattivo intervento di associazioni locali che con spiccato senso civico dimostrano concreto amore e senso di appartenenza alla città con gesti così significativi”.