Sulmona, 5 gennaio- Il servizio di trasporto urbano a Sulmona presto sarà migliorato. Intanto l’Amministrazione comunale sta potenziando il parco macchine.“Abbiamo dato il via, nei giorni scorsi, con determina a contrarre, a un nuovo bando per rinnovare il parco bus comunale con la fornitura di due nuovi autobus di tipo urbano (lunghezza non superiore a 7,20 mt e non inferiore a 6,80), di nuova generazione, a basso impatto ambientale, adatti all’orografia del territorio, alle dimensioni e pendenze della nostra rete stradale urbana”. Lo ha annunciato oggi l’Assessore Comunale Alessandra Vella.

“Con questi nuovi mezzi – spiega l’Assessore– il servizio potrà essere ripristinato e razionalizzato per meglio adattarsi alle esigenze di tutti i cittadini, degli studenti e dei lavoratori che in questi anni hanno dovuto affrontare non pochi disagi, con ritardi delle corse dovuti alla vetustà dei mezzi, causata dalla mancata programmazione di investimenti negli ultimi anni per il rinnovo del parco bus.

In questo modo sarà agevolato anche il lavoro degli autisti che potranno operare in maniera più sicura. I due nuovi bus, che auspico potranno essere inaugurati nella prossima primavera, prevedono a bordo sistemi informativi multimediali, aria condizionata, rampa e alloggiamenti per disabili, predisposizione per il sistema di bigliettazione elettronica. Si tratta di un primo passo, ma considero l’avvio del bando per l’acquisto dei nuovi bus una conquista doppia per la città, in quanto c’era il rischio che il finanziamento andasse perduto, mentre grazie anche al lavoro svolto in sinergia con l’Assessore regionale alle Aree Interne Andrea Gerosolimo, siamo riusciti a salvare il progetto e portarlo a gara. E’ importante tendere sempre più alla realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, accessibile, inclusivo e a misura di cittadino”. (h. 15,00)