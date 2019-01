Sulmona, presto partiranno le verifiche su Ponte Capograssi

“Siamo pronti per controllare e verificare le condizioni di staticità del Ponte Capograssi. E’ stato affidato l’incarico per effettuare le prove di carico sulla struttura realizzata dall’Ingegnere Riccardo Morandi, in seguito allo stanziamento delle somme necessarie da parte dell’amministrazione comunale con l’ultima variazione di bilancio. Si tratta di una prima operazione tesa ad eseguire prove di carico e vedere se ci sono state nel tempo variazioni nelle condizioni di rigidezza del ponte. L’obiettivo è quello di verificare la risposta statica dell’impalcato in termini di confronto, in campo elastico, con i carichi di esercizio imposti nel periodo di prima costruzione, misurando le inflessioni all’intradosso nelle zone a maggiore sollecitazione. L’incarico è stato affidato con determina dirigenziale a una società, per una spesa pari a circaCi siamo avvalsi anche della conoscenza storica dell’ex dirigente comunale, Ing. Pietro Tontodonato, al fine di ottenere un quadro completo circa le verifiche effettuate negli anni passati sulla struttura. Continua a vigere il divieto di sosta delle auto sul ponte, che verrà reso definitivo a breve, in occasione del rifacimento della segnaletica orizzontale, anche se per ora non sussiste nessun allarme sulle condizioni della struttura, ma, dopo i fatti tragici di Genova nello scorso agosto riteniamo opportuno condurre uno studio apposito e un costante monitoraggio per garantire tranquillità alla cittadinanza”. Lo ha dichiarato il vicesindaco