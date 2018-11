Sulmona, presentato il restauro di un documento del 1465

Sulmona,2 novembre– Conferenza stampa questa mattina a Sulmona, all’interno dell’aula Consiliare di Palazzo San Francesco, per presentare un importante restauro di un documento riguardante un contratto di allocazione di locazione datato 2 novembre 1465. La data odierna di presentazione del documento restaurato non è stata causale in quanto la si è fatta coincidere con la data del documento secolare, quale forma di augurio per l’eternità. Presenti Ezio Mattiocco storico autore di innumerevoli pubblicazioni di libri,Fabio Valerio Maioranos, Katia Di Marzio Presidente del Consiglio Comunale di Sulmona, Alessandro Bencivenga Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona, l’architetto Massimo Giorgi Piccirilli. Sulmona ha il suo Stemma per concessione Regia datata 2 settembre 1410 e, come ha ricordato nel suo intervento Maiorano, Sulmona è la città con lo Stemma di concessione Regia più vetusto in Italia e con molta probabilità del mondo.

Il Gonfalone cittadino Sulmonese quindi dovrebbe sfilare per primo precedendo tutti gli altri delle altre località. Tutti gli stemmi esistenti precedentemente, ha precisato , vengono distrutti nel 1279 da Carlo D’Angiò per riaffermare il solo potere centrale a vantaggio di quello locale, territoriale. Sulmona aveva prima di questo stemma altro blasone il quale è riprodotto in una delle facciate della Cattedrale di San Panfilo, sede del Patrono della città Ovidiana per l’appunto San Panfilo. Dopo il 1492 gli stemmi dall’Europa si diffonderanno nel resto dei continenti, anche perché i possessori di essi transiteranno a seguito di viaggi e per qualsiasi motivazione negli altri continenti del mondo, portandoli con loro. Molta è stata l’emozione per tutti i presenti nel vedere da vicino questo affascinante e secolare documento con impresso il sigillo, lo stemma cittadino di Sulmona, tornato al suo antico splendore dopo il restauro, documento che rappresenta la preziosa testimonianza della città di Sulmona.

Il restauro del documento è stato voluto dall’ufficio di Presidenza; l’autore della riparazione è stato il Maestro Mosè Di Giacomo, la Società è stata la Euro Restauro. Nella conferenza stampa l’Amministrazione Comunale ha precisato inoltre che è ferma intenzione, da parte sua, di realizzare una riproduzione limitata del documento conforme all’originale da donare nelle cerimonie quale onorificenza della città di Sulmona. Inoltre l’Amministrazione Comunale ha precisato l’intenzione nel prossimo Consiglio Comunale cittadino di procedere all’approvazione di un regolamento sugli stemmi civici della città, il quale comporterà la richiesta di autorizzazione per la semplice riproduzione anche nel settore dell’arte orafa. Giornata ancora una volta all’insegna della storia quella che si è vissuta questa mattina nell’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco di importanza storico – documentale fondamentale. La città nel corso della storia ha vantato anche la presenza di una Zecca la quale ha coniato moneta; la città di Sulmona nel corso della storia si è fregiata di avere moneta propria nel corso della sua storia millenaria. Sulmona è una delle città ad avere avuto anche il Patriziato Civico, oltre ad avere avuto una delle fiere fra le più importanti in tutto il Regno in cui la città Ovidiana era insita. Sulmona, Patria dell’immortale Ovidio, ha una storia illustre e prestigiosa, la quale colloca la città al centro del mondo culturale internazionale di eminente spessore. Molti saranno nel corso della storia anche i poeti, gli uomini di pensiero, di cultura, dell’arte, i quali onoreranno e rappresenteranno la città ovunque. (h. 16,30)

Andrea Pantaleo