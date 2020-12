Sulmona: presentato il progetto Fondazione del Teatro Maria Caniglia

Sulmona,22 dicembre- Presentato questa mattina a Sulmona, all’interno dell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, il progetto per la Fondazione del teatro Comunale Maria Caniglia, gioiello storico della città di Ovidio, tempio dell’affascinante mondo del teatro, ed identità autorevole della città di Sulmona. Presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, l’Assessore alla Cultura Manuela Cozzi, l’artista Sulmonese Patrizio Maria D’Artista direttore del progetto Fondazione del Maria Caniglia. Ai tempi del Coronavirus, con il difficilissimo momento che il settore del teatro e della recitazione stanno vivendo, con la crisi della professionalità degli artisti del teatro, causata dalla pandemia, Sulmona pensa in grande e intende dare una storica, significativa, determinante svolta ed ulteriore identità al teatro Comunale di Sulmona, intitolato al celebre ed immortale soprano Maria Caniglia. Dal primo gennaio al trentuno dicembre 2021 vi saranno appuntamenti per il momento ridotti con quattro spettacoli teatrali di prosa, ed ulteriori quattro per ragazzi, con l’apporto di trentamila euro elargiti dal comune di Sulmona, più una produzione teatrale della compagnia di Sulmona.

I quattro appuntamenti dedicati alla prosa avranno luogo a maggio 2021, mentre i quattro per ragazzi nei mesi di giugno settembre; la produzione teatrale invece avrà luogo a novembre o dicembre 2021. Nel progetto vi è l’intento di creare corsi di recitazione in collaborazione con le scuole cittadine, con l’intero territorio peligno, al fine di coinvolgere più giovani possibili i quali rappresentano la fondamentale continuità. Vi è in programma anche la creazione di un sito teatrale al fine di far conoscere più da vicino sia la storia ed il teatro Sulmonese, sia la possibilità di poter acquistare i biglietti on line direttamente dal sito internet. Per il futuro si auspica che, la compagnia teatrale di Sulmona, possa espatriare sia dal teatro della città, sia dai confini regionali, portando ovunque la secolare identità e storia della città di Sulmona e del mondo del teatro cittadino. Il fine è anche quello di creare eventuali sbocchi professionali nel mondo del teatro, nell’arte della recitazione.

Assieme a Patrizio Maria D’Artista vi saranno altri giovani della città, dell’intero territorio, i quali hanno scelto di restare e di non portare le loro capacità e genialità altrove. In un momenti sia di crisi economica causata dall’epidemia, sia di emigrazione dei giovani verso altre mete sia nazionali, sia internazionali, la scelta di questi giovani di voler restare in città, nel territorio, è fondamentale realtà sia per la città, sia per il territorio. Il FUS destina alla città solamente pochi denari i quali vanno all’Associazione della Camerata Musicale Sulmonese, pilastro storico della cultura della musica in città e del teatro cittadino, sorta nel marzo del 1953 da alcuni autorevoli cittadini Sulmonesi. L’intento è quello di destinare altri fondi alla fondazione degli artisti di Sulmona incrementando l’arte in città. Gli eventi dell’anno 2021 vedranno venti giorni in teatro ed altri venti nel foyer per un anno di impegno e professionalità, guardando al futuro con ottimismo. Investire sul teatro significa non soltanto mantenete la cultura in città in ossequio alla tradizione di Sulmona, da sempre città d’arte e cultura, ma anche incrementare la cultura teatrale. Sin’ora il teatro è stato locato per le manifestazioni; ora si pensa a fondare una Fondazione teatrale così come è avvenuto per innumerevoli teatro italiani ed internazionali, al fine di progredire e aumentare la fama che il teatro Maria Caniglia da sempre possiede.

Soffermandoci alla storia del teatro cittadino va precisato che è considerato fra i migliori tra quelli esistenti sia nella provincia, sia nell’intera regione Abruzzo, per attrezzature, bellezza, fascino, arredi, tendaggi del palcoscenico, luci, per le sue ottime doti acustiche. Il Podestà della città Guido Bellei procede per conto del comune della città a curarne l’arredamento, le attrezzature, le decorazioni; il progetto è stato realizzato dall’ingegner Conti, mentre i lavori di edificazione del teatro saranno realizzati dall’imprenditore Panfilo Iannamorelli. Sorge nel 1931 dietro iniziativa di un gruppo di cittadini che ne comprendono l’utilità per la città di Sulmona. Oggi a seguito delle nuove normative sulla sicurezza ha una capacità di settecento posti, prima ne aveva milleduecento; sono distribuiti in settanta palchi divisi in tre ordini, un anfiteatro, una platea con quattrocento poltrone, un affascinante ed accogliente foyer, salone destinato ai concerti, bar, guardaroba, direzione. Il teatro che oggi ha il nome del soprano Maria Caniglia, è inaugurato nel maggio del 1933, con l’esecuzione delle opere Rigoletto di Giuseppe Verdi e l’Andrea Chenier di Giordano diretti dal maestro Salfi e cantate da artisti della fama e notorietà di Benvenuto Franci, Maria Caniglia, Antonio Bagnariol, Attilia Archi, Brandisio Vannucci, accompagnati da un coro di ottanta voci. Il teatro di Sulmona è autorevole identità della città di Publius Ovidius Naso imperituro poeta latino; la creazione della fondazione è il segnale fondamentale di voler sempre più accrescere la fama e la storia del teatro di Sulmona.

Andrea Pantaleo