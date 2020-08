Sulmona: presentato il Cartellone eventi Agosto Settembre 2020

Sulmona, 7 agosto– Conferenza stampa questa mattina a Sulmona, all’interno dell’ex caserma della Forze Armate, per presentare il cartellone degli eventi in programma a Sulmona nei mesi di agosto e settembre 2020. Presenti l’Assessore alla cultura del comune di Sulmona Manuela Cozzi, Antonella Di Placido dell’ufficio cultura.

Il cartellone degli eventi vede la partecipazione ed il fondamentale apporto di trentuno associazioni, molte delle quali hanno prestato il loro contributo gratuitamente, le quali hanno risposto con entusiasmo al’allestimento degli eventi. Oltre cento saranno gli avvenimenti in programma, che caratterizzeranno i mesi di agosto e settembre, al fine di rendere vivo ed attivo il centro storico di Sulmona. Non mancheranno appuntamenti al Parco Fluviale, recentemente ristrutturato e tornato alla sua legittima realtà. Tutte le manifestazioni avverranno nel pieno rispetto delle normativa Covid, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Per quanto concerne le misure di prevenzione si ricorda di avere le mascherine, igienizzare le mani, mantenere le distanze di sicurezza, nell’interesse e nella tutela di tutti.

Non mancheranno gli appuntamenti per i bambini che avranno luogo alla villa comunale. Gli eventi spazieranno in tutti i campi: dalla cultura, alla musica, presentazione di libri, passeggiate all’interno del centro storico cittadino, per ammirare le bellezze artistiche e d’arte, teatro, concerti musicali, musica jazz, raduni di auto, mostre fotografiche, ed altro ancora. Il cartellone della città di Sulmona si conferma ancora una volta appuntamento autorevole al fine di rendere viva l’estate sulmonese. In città in questi giorni si è notata la presenza dei turisti, come sempre affascinati dalle bellezze e dal fascino di Sulmona, patria del poeta latino Publius Ovidius Naso.

Andrea Pantaleo