Sulmona: presentato il bando per l’assegnazione di 27 alloggi

Sulmona, 24 luglio- Presentato questa mattina a Sulmona, a palazzo San Francesco, il contratto di Quartiere al fine di presentare il bando per l’assegnazione di ventisette alloggi siti in Via Sallustio . Presente il Vice Sindaco con delega alle politiche della casa Marina Bianco che ha illustrato tutte le procedure d’assegnazione. Ventisette saranno gli alloggi che saranno assegnati su un totale di sessantaquattro in quanto, cinque sono stati già assegnati, i restanti sono stati destinati sia al’asilo, sia ad ospitare la caserma della Guardia di Finanza della città.

Il canone d’affitto sarà stimato nella fascia economica che andrà dai 286 euro, sino a 325 euro, canone di locazione che varierà a seconda dei metri quadri delle unità abitative. Non sono case Ater ma abitazioni nelle quali sono stati investiti fondi del Ministro delle Infrastrutture. Le abitazioni hanno dimensione che variano dai quarantacinque metri quadri, sino ai settantacinque. Al fine di ottenere i requisiti per aver gli alloggi, per poter presentare la domanda di partecipazione, i richiedenti dovranno essere in possesso di un reddito e non aver avuto procedure di sfratto per morosità. Dovranno in seguito procedere al deposito cauzionale delle mensilità di canone d’affitto. Un’unità abitativa sarà assegnata a persone non coniugate, single. Potranno accedere soltanto coloro non in possesso di abitazioni né a Sulmona, né nel territorio, né avere precedenti penali.

Dalla pubblicazione del bando di concorso decorreranno sessanta giorni per la presentazione delle domande, ulteriori sessanta serviranno per esaminare le pratiche, altri sessanta per le valutazioni della commissione. I documenti da allegare alla presentazione della domanda sono: documento d’identità in corso di validità, dichiarazione ISE riferito ai redditi dell’anno 2018, dichiarati nel 2019 e a tutti i componenti del nucleo familiare interessato, copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, o del permesso di soggiorno con validità almeno biennale, copia del contratto di lavoro, certificazione della rappresentanza consolare per i lavoratori emigrati all’’estro intenzionati a rientrare in Italia per stabilirvi la residenza, certificato ASL competente con attualità alla data di pubblicazione del bando attestante il disagio abitativo, copia del provvedimento di rilascio di immobile con precisa indicazione delle motivazioni della intimazione, o copia del provvedimento del collocamento a riposo per i dipendenti pubblici o privati che fruiscano di alloggio di servizio, certificato di rilascio della Commissione Medica della ASL istituita ai sensi dell’articolo quattro legge n 104/92 attestante lo stato d’invalidità, copia del decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione in caso di separazione. Le unità abitative sono ripartite in otto al secondo e terzo piano di quarantacinque metri quadri, quattro di settanta metri quadri ed altre sei unità al terzo piano. All’assegnazione degli alloggi si procede per ordine decrescente di graduatoria fino ad esaurimento delle unità immobiliari disponibili, nel rispetto degli standard abitativi regionali. Il Comune accerterà prima dell’assegnazione l’esistenza dei requisiti previsti che hanno determinato la posizione di graduatoria. Il contratto di quartiere, ha sottolineato il Vice Sindaco Marina Bianco, è di fondamentale importanza per venire incontro ed aiutare le famiglie, le persone che hanno bisogno di una casa, soprattutto in questo difficile momento di crisi. Molte saranno le domande che verranno inoltrate; impegnativo sarà il lavoro di valutazione.

Andrea Pantaleo