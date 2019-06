Sulmona: presentato il 90° raduno sezionale degli Alpini

Sulmona, 19 giugno– Conferenza stampa questa mattina a Sulmona, nella sezione dell’ANA associazione nazionale alpini, per presentare il novantesimo raduno sezionale che si svolgerà nella città Ovidiana Sabato ventidue e domenica ventitre giugno 2019. Presenti Pietro D’Alfonso presidente dell’ANA sezione Abruzzi, Marco Di Silvestro capo gruppo alpini Sulmona, Manuela Cozzi assessore alla cultura del comune di Sulmona. La manifestazione ha richiesto otto mesi di lavoro per mettere a punto ogni minimo particolare dell’evento. Fra le autorità che interverranno alla manifestazione saranno presenti il generale di divisione Marcello Bellacicco vice comandante truppe alpine, il colonnello Paolo Sandri comandante del nono reggimento alpini Aquila, il colonnello Marco Iovinelli comandante del CME Abruzzo, oltre ad autorità civili e religiose. Si inizia sabato ventidue alle ore dieci con la cerimonia di deposizione dei fiori alle erme di bronzo del tenente colonnello Giuseppe Tirone e C. M. Armando Ranucci, evento che avverrà nella villetta antistante l’ex caserma delle forze armate Cesare Battisti. Alle ore undici al palazzo della rotonda sarà inaugurata la mostra.

Il pomeriggio alle ore quindici, ci si trasferirà all’interno dell’aula consiliare di palazzo San Francesco, nella quale avverrà la cerimonia dell’arrivo del vessillo della sezione Abruzzi, al quale seguirà il convegno del novantesimo anniversario della costituzione della sezione Abruzzi; a seguire la sfilata da palazzo San Francesco, percorrendo corso Ovidio, per giungere in piazza Carlo Tresca, al monumento ai caduti, nella quale ci sarà la cerimonia dell’alza bandiera e la deposizione delle corone. Seguirà alle ore diciotto e trenta la santa messa nella cattedrale di San Panfilo e, alle ore venti, la cena con le autorità nella sede del gruppo alpini sita in via Mazara. Non mancherà l’appuntamento con la musica alle ore ventuno e trenta con il concerto della fanfara, il quale avverrà in Corso Ovidio, ed alle ventuno e trenta seguirà la rassegna dei cori alpini all’interno del cortile del palazzo della Santissima Annunziata.

La giornata di domenica inizierà alle ore otto in punto con la tradizionale colazione alpina offerta dal gruppo alpini di Sulmona in piazza Garibaldi; per l’occasione il parcheggio di via Federico II sarà destinato alle persone disabili. Alle ore dieci e trenta avrà inizio la sfilata la quale partirà da porta Saccoccia per percorrere la circonvallazione orientale, largo Faraglia, piazza Garibaldi, corso Ovidio, piazza Carlo Tresca, per concludersi con lo scioglimento in viale Roosevelt. Gli alpini che sfileranno saranno almeno dai tremila ai cinquemila. Nel pomeriggio di domenica seguirà la premiazione dei partecipanti all’estemporanea di fotografia sul raduno, la quale avrà luogo nel gran caffè in piazza XX settembre. (h. 20,00)

Andrea Pantaleo