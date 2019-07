Sulmona: presentati gli eventi della 25^ Giostra Cavalleresca

Sulmona, 10 luglio- Conferenza stampa questa mattina a Sulmona per presentare gli eventi che caratterizzeranno la 25^ edizione della manifestazione storica sulmonese.Quest’anno, ad impersonare la regina Giovanna D’Aragona, sarà Simona Ventura. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti Domenico Taglieripresidente onorario della giostra Maurizio Antoninicommissario reggente,Manuela Cozziassessore alla cultura del comune di Sulmona, moderatore è stato il Giuseppe Fuggetta; le diapositive sono state proiettate dalla giornalista Annalisa Civitareale. La giostra cavalleresca compie venticinque anni, un quarto di secolo, costituito da traguardi prestigiosi in ogni ambito e settore. Nel corso della conferenza stampa Domenico Taglieri ha sottolineato l’intenzione sia del quartiere di San Francesco, sia dei Cappuccini, di volersi aggregare alla giostra cavalleresca segno tangibile della coesione che la manifestazione suscita nella società civile. Si inizia con lo storico gemellaggio con la città tedesca di Burghausen, con la Burgfest, al fine di consolidare e festeggiare diciotto anni di relazioni fra le due città e le popolazioni di Sulmona e Burghausen. Sabato tredici luglio 2019, alle ore diciotto e trenta, nella chiesa della santissima annunziata, avrà luogo la mostra dei pali vinti nel corso delle edizioni della giostra cavalleresca si qui avutesi, i quali oggi costituiscono un patrimonio d’arte della pittura notevole.Non mancherà l’appuntamento con il sociale, con i ragazzi portatori di disabilità, i quali realizzeranno oggetti illustri i quali si potranno acquistare in un locale sito in Corso Ovidio all’altezza della fontana di vico del vecchio. Il ricavato sarà devoluto all’associazione ANFAS. Sabato ventisette e domenica ventotto luglio avrà luogo la venticinquesima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona la quale, come sempre, vedrà il corteo storico partire dal piazzale antistante la cattedrale di San Panfilo, per percorrere Corso Ovidio, le strade del centro storico, e giungere nel plateatico di piazza Maggiore per le attesissime sfide a singolar tenzone. Il corteo storico partirà alle ore sedici.

La storia della giostra avrà il suo momento caratterizzante con la consegna degli attestati di riconoscimenti sia ai soci dell’associazione, sia ai presidenti che hanno fatto parte dei direttivi sin qui avutesi, quale forma di riconoscenza e rispetto per quanto hanno fatto in questo quarto di secolo della manifestazione. La consegna degli attestati è in programma sabato ventisette luglio alle ore diciotto il Piazza Maggiore. Fra le due giostre di Sulmona e d’Europa sono in programma eventi i quali vedranno un interessante gara di cani da tartufo, i quali dovranno trovare il prezioso prodotto della natura, gare le quali si svolgeranno sempre in Piazza Maggiore. Per il trentuno luglio alle ore ventuno è in programma il giuramento solenne degli allievi del corpo di polizia penitenziaria, i quali giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana. Il tre a quattro agosto avrà luogo la XIX edizione della giostra cavalleresca d’Europa, con la cerimonia d’accoglienza delle delegazioni europee all’interno dell’aula consiliare del comune di Sulmona, cerimonia in programma il tre agosto alle ore dieci. Ci saranno le giornate medievali con artisti di strada, giocolieri, evento in programma il due agosto a partire dalle ore diciotto, in tutto il centro storico sulmonese. Domenica quattro agosto torna la XIII edizione dei borghi più belli d’Italia, con il corteo storico che partirà dal piazzale della cattedrale di San Panfilo alle ore venti. Non mancherà l’appuntamento con la musica internazionale, con il concerto gratuito offerto dall’associazione giostra alla città, il quale vedrà la presenza dell’artista internazionale José Ángel Heviasuonatore di cornamusa di fama mondiale, di nazionalità spagnola, famoso inoltre per aver inventato una cornamusa elettronica la quale ha riscosso plauso e successo mondiale. Il concerto è in programma il quattro agosto in Piazza Maggiore ed avrà inizio alle ore ventidue e trenta. L’associazione giostra cavalleresca di Sulmona, per festeggiare il venticinquesimo anniversario della manifestazione, ha voluto allestire una serie di eventi i quali spazieranno in tutti i campi. Di traguardi illustri, di relazioni internazionali, la giostra ne ha conseguiti molti, collocando la città Ovidiana al centro di importanti relazioni nazionali ed internazionali. (h.18,30)

Andrea Pantaleo