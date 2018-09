Sulmona, presentata l’Associazione Photografia

Sulmona,29 settembre- Presentata a Sulmona, all’interno del Gran caffè Letterario, l’Associazione Photografia Associazione culturale senza finalità di lucro la quale ha presentato il programma per la stagione fotografica 2018 – 2019. Il Presidente è Gianni Silvestri, Vice Presidente Valeria Lepore, Segretaria Erika Cioce, Consigliere Roberta Cellinitutti soci fondatoridell’Associazione si prefigge gli obiettivi di allestire corsi di fotografia base, avanzati, post produzione, Work Shop, i quali andranno dal paesaggio al reportage, ed inoltre incontri culturali, fotografici, servizio di coppia in stile reportage ed altro ancora. Presentazione emozionante per un’Associazione alla quale possono iscriversi tutti la quale offre la possibilità di avvicinarsi all’emozionante mondo della fotografia, frequentando corsi professionali di specializzazione, vivendo ed entrando nell’affascinante mondo della fotografia. La fotografia inizia la Sua emozionante avventura storica nel 1826 quando Joseph Nicèphore Nièpce scatta la sua prima fotografia della storia

.

Nell’anno 1839 la fotografie è pronta per fare il Suo ingresso trionfante nella storia del mondo: nel 1838 a Daguerre Boulevard du Temple a Parigi si ritrae la persona umana destando molto stupore e meraviglia nel mondo. Nel 1841 Talbot sceglie il cloruro d’argento con il quale si otterrà il primo negativo della storia, con la possibilità di riprodurre le copie. Nel 1888 George Eastmann fonda la celebre e leggendaria Kodak, mentre ai fratelli Lumiere, nel 1904, si deve il sistema Autocrome con il quale nasce la fotografia a colori diretti, in seguito l’AGFA di nazionalità tedesca. La fotografia da sempre ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo a tutte età professionisti ed appassionati, unendo milioni di persone, realizzando fotografie le quali suggellano il proseguo immortale, storico, intramontabile della fotografia. Auguri all’Associazione Photografia la quale inizia il suo itinerario fotografico interessante, emozionante, coinvolgente, professionale.

Andrea Pantaleo