Sulmona: presentata la Stagione Teatrale 2018 – 2019

Sulmona,9 Ottobre– Presentata a Sulmona a la stagione Teatrale 2018 – 2019, allestita da ACS Circuito Spettacolo Abruzzo e Molise e dal Comune di Sulmona. Presenti in conferenza stampa l’Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Alessandro Bencivenga, Zenone BenedettoDirettore Artistico ACS Roberto MasciolettiAttore Teatrale della Classe Mista Teatro. Terza Stagione Teatrale la quale quest’anno non sarà solamente dedicata alla prosa in quanto, nel cartellone degli eventi, vi sarà anche il Balletto, il Musical, la Prosa, la Danza, il Teatro Musicale per una stagione che, sin da ora, si annuncia emozionante e coinvolgente. Il costo complessivo della Stagione Teatrale sarà di novantamila euro. L’anno scorso gli abbonamenti sono stati duecentoventi e, per quest’anno, l’auspicio è che aumentino sempre più anche per sostenere la stagione se si considerano i tagli economici consistenti attuati nel settore dello spettacolo. Come ha sottolineato Zenone Benedetto negli anni passati il pubblico sulmonese ha risposto sempre in maniera eccezionale, facendo registrare presenze considerevoli al teatro; egli ha aggiunto che il fine della Stagione Teatrale, oltre quello culturale, consta nel far accostare al Teatro le famiglie con i loro bambini perché il teatro è cultura, storia, prestigio fondamentali. Il botteghino del Teatro sarà aperto nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10:30 alle 12:30 ed il pomeriggio dalle ore 16:00 alle 18:00.

La campagna degli abbonamenti avrà inizio il giorno undici ottobre 2018. Il cartellone è ricco di appuntamenti e vedrà essere protagonisti famosi attori del Teatro Italiano dello spessore di Massimo DApporto, Roberto Ciuffoli, Daniele Pecci, Lello Arena, Paolo Bonacelli, Slessandro Benvenutisol per citarne alcuni, i quali ci onoreranno con la loro Professionalità, nella città , all’interno del Teatro Comunale Maria Caniglia. Tutti gli spettacoli avverranno al medesimo orario: di sera a partire dalle ore ventuno. Tutti gli spettacoli avranno luogo al Teatro Maria Caniglia: si inizierà venerdì 9 novembre 2018 alle ore 21:00 con Un Borghese Piccolo Piccolo,tratto dal capolavoro cinematografico del celebre Regista Mario Monicelli, pellicola che ha come protagonista l’indimenticabile ed intramontabile Alberto Sordi, spettacolo che vedrà andare in scena Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro ed altri illustri artisti; venerdì 30 novembre 2018 andrà in scena A Christmas Carolil Musical con Roberto Ciufoli per la Regia di Fabrizio Angelini.

Venerdì 14 dicembre sarà di scena la Bella Addormentataballetto in due atti allestito dalla Compagnia Balletto del Sud; giovedì 3 gennaio 2019 sarà la volta de Il Fu Mattia Pascaldi Luigi Pirandello allestito dalla compagnia Contrada Teatro Stabile di Trieste, con Daniele Pecci per la Regia di Guglielmo Ferro. Venerdì 25 gennaio 2018 sarà la volta di Comix di Emiliano Pellisari con Antonella Perazzo Eva Campanaro ed altri attori; sabato 16 febbraio 2019 andrà in scena l’Avarodi Molière con Alessandro Benvenuti ed altri attori ed attrici. Sabato 2 marzo 2019 vedrà andare in scena Troianedi Seneca con Edoardo Siravo e Paolo Bonacelli e per concludere Parenti Serpenti in programma venerdì 29 marzo 2019, tratto dal celebre film del Regista Mario Monicelli, girato a Sulmona, che vedrà essere protagonisti in Teatro Lello Arena e Giorgia Trasselli. Quest’anno la stagione vede l’attenzione anche per i ragazzi e le famiglie con quattro appuntamenti i quali si terranno tutti sempre al Teatro Maria Caniglia. Sabato 8 dicembre andrà in scena i vestiti nuovi dell’Imperatore, sabato 5 gennaio la Befana vien di notte, sabato 2 febbraio sarà la volta di Biancaneve ed i sette nani, sabato 16 marzo sarà di scena la Gatta con gli stivali. Due di questi appuntamenti andranno in scena alle ore ventuno. Il Costo degli abbonamenti per la Platea è di 140 euro e 120 euro il ridotto, Palchetti di I ordine euro 140 con il ridotto di 120 euro, Palchetti di II ordine 140 euro ed il ridotto di 120, Palchetti di III ordine 130 euro con il ridotto di 110 euro, l’Anfiteatro costo 130 euro ridotto 110, palchetti di IV ordine 100 euro ridotto 85 euro. La tariffa ridotta è riservata agli over 65, agli under 18, agli universitari under 25, ed Enti convenzionati. La prevendita potrà anche effettuarsi on line nel sito www.ciaotickets.com. Stagione davvero emozionante ed entusiasmante la quale vedrà ancora una volta essere protagonista l’affascinante ed intramontabile mondo del Teatro. (h. 10,00)

Andrea Pantaleo