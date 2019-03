Sulmona: presentata la serata in ricordo di Roberta Zavarella

Sulmona,21 marzo- Conferenza questo pomeriggio a Sulmona, all’interno dell’ex caserma Pace, per presentare l’evento dedicato alla memoria di Roberta Zavarella ragazza deceduta a causa del terribile sisma avutosi ad Aquila la notte del sei aprile 2009. A dieci anni dalla tragica scomparsa della ragazza si è pensato a dedicarle una serata alla memoria.

Roberta Zavarella era una brillante studentessa d’ingegneria e, quella notte orribile era ad Aquila, tornata in città per un voto d’esame decisione purtroppo per Lei fatale. Cittadina di Sulmona straordinaria, dal carattere e dalla personalità schiva, affascinante, di una bellezza incantevole, desiderava laurearsi ed avere un futuro da protagonista.

Presenti i conferenza stampa Fiorentina Zavarella sorella di Roberta, Silvia Iafolla amica inseparabile di Roberta, Andrea Ramunno Consigliere Comunale, l’Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Manuela Cozzi, Roberta Di Cenzo del Comitato insieme nel ricordo di Roberta Zavarella.

L’evento è stato allestito dal Comitato insieme nel ricordo di Roberta Zavarella e all’Associazione Nomadi fan club. L’elenco degli appuntamenti di sabato sei aprile 2019 è ricco di avvenimenti che susciteranno emozioni, ricordi, commozioni. Si inizierà sabato alle ore undici nell’aula Consiliare di Palazzo San Francesco con l’incontro con la Famiglia, gli Studenti, i Cittadini, le Istituzioni, tutti uniti nel ricordo indelebile di roberta Zavarella; a mezzogiorno in punto ci sarà la tradizionale cerimonia del lancio dei palloncini insieme agli studenti all’interno del cortile del Comune di Sulmona, ed alle ore ventuno e trenta nel Tetro Comunale Maria Caniglia di Sulmona ci sarà l’attesissimo concerto di Antonello Persico il quale interpreterà brani immortali del celebre, imperituro cantautore Fabrizio De Andrè. Insieme ad Antonello Persico suoneranno Paolo Palma alla chitarra elettrica classica, Paola Ciolino alle tastiere e voce, Danilo Del Conte al basso, Simone Antonini alla batteria, Giulia Persico ai cori; agli arrangiamenti e rivisitazioni ci sarà Paolo Palma.

L’incasso della serata sarà devoluto in favore del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Sulmona. Il costo dei Biglietti è stimato da quindici euro, a dodici e dieci euro, a seconda del posto in teatro nel quale si desidererà assistere e prendere parte al concerto. La decisione di scegliere la musica di Fabrizio De Andrè non è stata casuale in quanto rappresenta la figura, l’immagine, la personalità di Roberta Zavarella. Il ricordo di Roberta Zavarella è sempre rimasto in ognuno di noi quale manifestazione di immortalità. Inoltre si è deciso di intitolare un parco giochi ed un’opera alla memoria di Roberta Zavarella quale ricordo dell’intera Società Civile e delle Istituzioni, in quanto sono decorsi dieci anni dalla morte così come prevede la legge 23 giugno 1927 n 1188 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1927 n 164. Molte in futuro saranno le iniziative in onore di Roberta Zavarella per ricordare un magnifico fiore d’Abruzzo e della città di Sulmona.(h. 18,00)

Andrea Pantaleo